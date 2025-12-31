  • Megjelenítés
Munkavállalói megállapodást kötött az UniCredit
Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit megállapodást kötött a FABI szakszervezettel és más érdekképviseletekkel a munkaerő-állomány kezeléséről - írja a Reuters.

A hétfőn aláírt egyezmény értelmében mind a 484, jelenleg korengedményes nyugdíjazási programban részt vevő alkalmazott önkéntes alapon, kedvezményes feltételekkel férhet hozzá az ágazati végkielégítési alaphoz.

A bank emellett 436 harminc év alatti fiatalt vesz fel gyakornoki programba, amely később végleges munkaszerződéshez vezet. A résztvevők többségét az ügyfélforgalmi hálózatban alkalmazzák majd.

Az UniCredit 2026 és 2028 között évente további négy százalékkal kívánja bővíteni létszámát egy olyan ágazati protokoll keretében, amely az erőszak női áldozatait támogatja. Ennek eredményeként az új belépők száma 494 főre emelkedik, ami meghaladja a távozókét, így a pótlási arány 102 százalék lesz.

A megállapodás nemcsak hatékony és ösztönzött távozási folyamatot biztosít, hanem jelentős új munkalehetőségeket is teremt" – mondta Stefano Cefaloni, a FABI UniCreditnél dolgozó koordinátora. Hozzátette, hogy a bank a felvételek és távozások arányát tekintve az ágazat élmezőnyébe tartozik.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

