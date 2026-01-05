  • Megjelenítés
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója

A Deutsche Bank részvényei hétfőn 2008 óta először kerültek a könyv szerinti érték fölé: az árfolyam a kora reggeli kereskedésben 33,95 eurón állt, ezzel meghaladva az egy részvényre jutó, legutóbb jelentett 33,66 eurós könyv szerinti értéket - tudósított a Financial Times.
Az árfolyam és a könyv szerinti érték hányadosa a bankok értékelésének egyik kulcsmutatója, amely a befektetők bizalmát tükrözi az adott pénzintézet eszközeiben és növekedési kilátásaiban. A Deutsche Bank 2008 eleje óta folyamatosan a könyv szerinti érték alatt forgott, miután a kibontakozó pénzügyi válság árnyékot vetett a globális bankszektorra.

DB Price
A Deutsche Bank részvényárfolyamában alakulása a New York-i tőzsdén, dollárban kifejezve. Forrás: Trading View.

A mostani mérföldkő elérése Christian Sewing vezérigazgató stratégiájának sikerét jelzi, aki azt tűzte ki célul, hogy a Deutsche Bankot "az európai bankszektor bajnokává" alakítsa. A részvény 2020 márciusában érte el mélypontját: ekkor az árfolyam 5 euró alá zuhant, mivel a befektetők attól tartottak, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés meghiúsítja Sewing átfogó szerkezetátalakítási tervét.

Azóta a befektetői bizalom fokozatosan visszatért.

A bank lezárta elhúzódó jogi vitáinak jelentős részét, kilépett veszteséges üzletágaiból – köztük a részvénykereskedelemből –, és tevékenységét a kötvénykereskedelemre, valamint a vállalati banki szolgáltatásokra összpontosította. Októberben a pénzintézet 2007 óta a legjobb háromnegyedéves eredményről számolt be.

Elemzők szerint Berlin adósságból finanszírozott beruházási programja kedvezhet a bank befektetési részlegének, miközben a hitelezési üzletág a növekvő vállalati hitelkeresletből profitálhat.

Vannak ugyanakkor óvatosabb befektetők is.

A közelmúltbeli árfolyam-emelkedés csupán azt tükrözi, hogy a bank az elhanyagolható nyereségességből átlagos szintre lépett

– vélekedett Andreas Thomae, a Deka stratégiája.

Az elemzői konszenzus szerint jó esély van rá, hogy a Deutsche Bank elérje a 10 százalékos sajáttőke-arányos megtérülésre vonatkozó célját a 2025-ös eredmények publikálásakor. A 2028-ra kitűzött 13 százalékos cél ugyanakkor elmarad számos európai versenytárstól, amelyek akár 22 százalékos megtérülést is megcéloznak.

