Új igazgatósággal és felügyelőbizottsággal vág neki az évnek az MBH Bank
Új igazgatósággal és felügyelőbizottsággal vág neki az évnek az MBH Bank

Portfolio
Az MBH Bank Nyrt. novemberi rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak a mandátuma január 1-jével lépett hatályba.

A közgyűlés döntése értelmében a hitelintézet elnök-vezérigazgatói pozícióját 2030-ig továbbra is Barna Zsolt tölti be, és tavasztól az igazgatóság tagja lehet Kandrács Csaba, az MNB korábbi alelnöke is.

Igazgatóság (2026. január 1. – 2030. május 31.)

Felügyelőbizottság (2026. január 1. – 2030. május 31.)

  • Vaszily Miklós – független tag

  • Czene Árpád – független tag

  • Feodor Rita – független tag

  • Kovács Árpád – független tag

  • Dobi Kitti

  • Török Ilona

  • Bechtold Balázs

