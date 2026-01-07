  • Megjelenítés
FONTOS Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Kriptós cégbe szállt be az egyik brit bankóriás
Bank

Kriptós cégbe szállt be az egyik brit bankóriás

Portfolio
A brit Barclays bank részesedést szerzett az Ubyx nevű amerikai stablecoin-elszámoló vállalatban. Ez az első ilyen típusú befektetése a pénzintézetnek, amely célul tűzte ki a digitális pénz új formáinak feltérképezését.

A 2025-ben indult Ubyx stablecoinok számára működtet elszámolórendszert. A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyek árfolyama 1:1 arányban kötődik a hagyományos devizákhoz. A platform célja, hogy összeegyeztesse a különböző kibocsátók által létrehozott tokeneket.

Az elmúlt évben számos bank és pénzügyi intézmény jelentett be stablecoinokkal kapcsolatos terveket. A kriptovaluták árfolyamának emelkedése és Donald Trump amerikai elnök támogató, kriptobarát hozzáállása ugyanis újra felkeltette az érdeklődést a blokklánc-technológia pénzügyi alkalmazása iránt.

A bankok blokklánccal kapcsolatos projektjei ugyanakkor többnyire még a kezdeti szakaszban járnak.

A Barclays közleményében hangsúlyozta, hogy az Ubyxszal közösen elkötelezettek a tokenizált pénz szabályozási keretek között zajló fejlesztése mellett. A brit bank októberben kilenc másik pénzintézettel – köztük a Goldman Sachsszal és az UBS-szel – közös csoportot is alakított, hogy megvizsgálják egy, a G7-devizákhoz kötött stablecoin közös kibocsátásának lehetőségét.

Még több Bank

Összefog egy befektetési bankkal a KBC Securities

Hatalmas felvásárlások és összeolvadások: hát persze, hogy a Goldman Sachs került ki győztesen

Bankot vehet a Revolut

A Barclays nem hozta nyilvánosságra a befektetés összegét. A Coinbase és a Galaxy Digital kockázatitőke-részlegei korábban szintén befektettek az Ubyxba.

A stablecoinok száma az utóbbi években meredeken emelkedett: a salvadori székhelyű, piacvezető Tether 187 milliárd dollár értékű tokennel rendelkezik forgalomban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon
Örülhetnek a bankok: a szabályok lazításának az éve lehet 2026 a nyugati világban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility