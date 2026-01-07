Kriptós cégbe szállt be az egyik brit bankóriás

A brit Barclays bank részesedést szerzett az Ubyx nevű amerikai stablecoin-elszámoló vállalatban. Ez az első ilyen típusú befektetése a pénzintézetnek, amely célul tűzte ki a digitális pénz új formáinak feltérképezését.

A 2025-ben indult Ubyx stablecoinok számára működtet elszámolórendszert. A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyek árfolyama 1:1 arányban kötődik a hagyományos devizákhoz. A platform célja, hogy összeegyeztesse a különböző kibocsátók által létrehozott tokeneket.

Az elmúlt évben számos bank és pénzügyi intézmény jelentett be stablecoinokkal kapcsolatos terveket. A kriptovaluták árfolyamának emelkedése és Donald Trump amerikai elnök támogató, kriptobarát hozzáállása ugyanis újra felkeltette az érdeklődést a blokklánc-technológia pénzügyi alkalmazása iránt.

A bankok blokklánccal kapcsolatos projektjei ugyanakkor többnyire még a kezdeti szakaszban járnak.

A Barclays közleményében hangsúlyozta, hogy az Ubyxszal közösen elkötelezettek a tokenizált pénz szabályozási keretek között zajló fejlesztése mellett. A brit bank októberben kilenc másik pénzintézettel – köztük a Goldman Sachsszal és az UBS-szel – közös csoportot is alakított, hogy megvizsgálják egy, a G7-devizákhoz kötött stablecoin közös kibocsátásának lehetőségét.

A Barclays nem hozta nyilvánosságra a befektetés összegét. A Coinbase és a Galaxy Digital kockázatitőke-részlegei korábban szintén befektettek az Ubyxba.

A stablecoinok száma az utóbbi években meredeken emelkedett: a salvadori székhelyű, piacvezető Tether 187 milliárd dollár értékű tokennel rendelkezik forgalomban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio