Kriptós cégbe szállt be az egyik brit bankóriás

A 2025-ben indult Ubyx stablecoinok számára működtet elszámolórendszert. A stablecoinok olyan kriptovaluták, amelyek árfolyama 1:1 arányban kötődik a hagyományos devizákhoz. A platform célja, hogy összeegyeztesse a különböző kibocsátók által létrehozott tokeneket.
Az elmúlt évben számos bank és pénzügyi intézmény jelentett be stablecoinokkal kapcsolatos terveket. A kriptovaluták árfolyamának emelkedése és Donald Trump amerikai elnök támogató, kriptobarát hozzáállása ugyanis újra felkeltette az érdeklődést a blokklánc-technológia pénzügyi alkalmazása iránt.
A bankok blokklánccal kapcsolatos projektjei ugyanakkor többnyire még a kezdeti szakaszban járnak.
A Barclays közleményében hangsúlyozta, hogy az Ubyxszal közösen elkötelezettek a tokenizált pénz szabályozási keretek között zajló fejlesztése mellett. A brit bank októberben kilenc másik pénzintézettel – köztük a Goldman Sachsszal és az UBS-szel – közös csoportot is alakított, hogy megvizsgálják egy, a G7-devizákhoz kötött stablecoin közös kibocsátásának lehetőségét.
A Barclays nem hozta nyilvánosságra a befektetés összegét. A Coinbase és a Galaxy Digital kockázatitőke-részlegei korábban szintén befektettek az Ubyxba.
A stablecoinok száma az utóbbi években meredeken emelkedett: a salvadori székhelyű, piacvezető Tether 187 milliárd dollár értékű tokennel rendelkezik forgalomban.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
