Összefog egy befektetési bankkal a KBC Securities

A KBC Securities és a Van Lanschot Kempen Investment Banking részvénypiaci közös vállalatot hoz létre, amely a Benelux-régió egyik vezető brókercége lehet az európai ingatlanszektorban és az élettudományokban utazó cégek esetében - közölte a KBC.

A KBC Securities és a Van Lanschot Kempen Investment Banking bejelentette, hogy részvénypiaci tevékenységeit egy közös vállalatba szervezi, amelyben mindkét fél 50–50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Az új cég

a Benelux-régió egyik vezető brókercége lehet, különös hangsúlyt helyezve az európai ingatlan- és élettudományi szektorra.

Az együttműködés keretében mindkét társaság átadja a közös vállalatnak a részvényelemzéssel, értékesítéssel, kereskedéssel, valamint a tőkepiaci tranzakciók (ECM) végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeit. A közös cég lesz az egyetlen értékesítési csatorna mindkét fél ügyfeleinek tőkepiaci ügyleteihez. A vállalati pénzügyi tanácsadást – beleértve az M&A-szolgáltatásokat – a két anyavállalat továbbra is önállóan nyújtja.

A befektetők számára az új struktúra mintegy 230 részvény elemzői lefedettségét biztosítja, a Benelux-régióra, valamint az európai ingatlan- és élettudományi vállalatokra összpontosítva. A vállalati ügyfelek a két cég egyesített befektetői hálózatából profitálhatnak: a Van Lanschot Kempen páneurópai és amerikai, illetve a KBC Securities nyugat-európai kapcsolatrendszere érdemben növeli a likviditást és a piaci elérést a KBC közleménye szerint.

A tranzakció a Van Lanschot Kempen tőkearányát várhatóan mintegy negyed százalékponttal módosítja, miközben a KBC Group CET1 mutatóját érdemben nem érinti. A hatósági jóváhagyástól függően

a közös vállalat várhatóan 2026 negyedik negyedévében kezdi meg működését.

A tranzakció zárásáig mindkét társaság változatlan formában szolgálja ki ügyfeleit - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images