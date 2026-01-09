  • Megjelenítés
Pénzügyi trükkre készül Trump: gigantikus vásárlással nyúlna bele a lakáshitelek kamatába

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy "utasítja képviselőit" arra, hogy 200 milliárd dollár értékben jelzálogfedezetű kötvényeket vásároljanak, mert szerinte ez szerinte csökkentené a kamatokat és a havi törlesztőrészleteket. Bejegyzésében azt is írta, hogy döntése hátterében az áll, hogy a két, jelzáloghitelezéssel foglalkozó, állami hátterű vállalat, a Fannie Mae és a Freddie Mac "készpénzben úszik" - jelentette a CNBC.

Egyelőre nem világos, pontosan kiket ért Trump a "képviselői" alatt, és melyik intézmény végezné ténylegesen a kötvényvásárlásokat. Sem a Fehér Ház, sem a Fannie Mae-t és a Freddie Macet felügyelő Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) nem reagált még a részleteket firtató megkeresésekre.

Az FHFA igazgatója, Bill Pulte később az X közösségi oldalon azt írta: "Dolgozunk rajta. Trump elnöknek köszönhetően a Fannie és Freddie végre fogja hajtani" a bejelentett lépést. Pulte néhány órával korábban egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy Trump várhatóan egy-két hónapon belül dönthet a Fannie Mae és a Freddie Mac esetleges tőzsdei bevezetéséről, erről részletesen itt írtunk:

Trump szerint az intézkedés célja a "megfizethetőség" helyreállítása a lakáspiacon.

Ez a fogalom az utóbbi időben a demokraták politikai üzeneteinek központi elemévé vált: azzal támadják a republikánus elnököt, hogy nem kezeli megfelelően a magas árak problémáját. Trump ezzel szemben élesen bírálta elődje, Joe Biden kormányzatát, azt állítva, hogy Biden "figyelmen kívül hagyta a lakáspiacot", és több területen is kudarcot vallott.

Trump azt is hangsúlyozta, hogy első elnöki ciklusa alatt – saját megfogalmazása szerint a "szakértők" tanácsa ellenére – nem adta el a Fannie Mae-t és a Freddie Macet, amit "nagyszerű döntésnek" nevezett. Szerinte ennek köszönhetően ezek az intézmények ma már a korábbi értékük "sokszorosát érik", és 200 milliárd dollár készpénzzel rendelkeznek, amelyet most jelzálogkötvények vásárlására használnának fel.

Fannie Mae és Freddie Mac: kik ők?
A Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) és a Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) az amerikai másodlagos jelzálogpiac meghatározó, kormány által támogatott vállalatai (GSE – Government-Sponsored Enterprises). Alapvető feladatuk a piaci likviditás biztosítása: nem közvetlenül a lakásvásárlóknak hiteleznek, hanem a bankoktól és más hitelezőktől megvásárolják a lakáshiteleket, amelyeket jelzálogfedezetű értékpapírokká (MBS) csomagolnak át. Ezeket az értékpapírokat a tőke- és kamatfizetésre vállalt hitelgaranciájukkal (credit guarantee) ellátva értékesítik a globális tőkepiacon.

Ez a folyamat kulcsszerepet játszik az USA-ban meghatározó, fix 30 éves kamatozású hitelek széles körű elérhetőségének biztosításában, mivel mentesíti a bankokat a hitelkockázattól és a hosszú távú tőkelekötéstől. Bár formailag magánrészvényesekkel rendelkező társaságok, működésük mögött implicit állami támogatás áll; bár kötelezettségeikre nincs közvetlen törvényi állami garancia, a 2008-as válság óta a Pénzügyminisztérium tőkekerete (Treasury backstop) rendkívül erős pénzügyi védőhálót biztosít számukra.

A két intézmény feladata ma már szinte azonos, különbségük főként történeti: a Fannie Mae-t 1938-ban alapították kormányzati ügynökségként, míg a Freddie Mac 1970-ben jött létre a piaci verseny ösztönzésére. A 2008-as válság óta mindkét vállalat szövetségi gondnokság (conservatorship) alatt áll az FHFA (Federal Housing Finance Agency) irányítása mellett. Ebben a speciális állapotban részvényeikkel már csak a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon kereskednek, a vállalatirányítási jogok és az osztalékfizetés pedig korlátozottak.

Továbbra sem tisztázott, hogy a tervezett kötvényvásárlásokat valóban a Fannie Mae és a Freddie Mac, a Pénzügyminisztérium vagy egy másik szereplő hajtaná-e végre. A múltban a Federal Reserve is vásárolt jelzálogfedezetű értékpapírokat a kamatok leszorítása érdekében, az úgynevezett mennyiségi lazítás (quantitative easing) részeként. Az elnök azonban nem adhat közvetlen utasítást a független jegybank számára ilyen műveletek végrehajtására.

A Pénzügyminisztérium korábban csak rendkívüli válsághelyzetekben, például legutóbb

a 2008–2009-es jelzálogpiaci összeomlás idején vásárolt nagyobb mennyiségben hasonló kötvényeket.

Egyelőre az sem egyértelmű, hogy a most bejelentett program érdemben befolyásolná-e a jelzáloghitel-kamatokat. A jegybanki mennyiségi lazítás jellemzően többféle értékpapír – köztük jelentős arányban államkötvények – vásárlásával zajlik, és ezek révén próbálja csökkenteni a hosszú lejáratú hozamokat.

A jelzáloghitel-kamatok általában inkább a hosszú lejáratú államkötvényhozamokat követik, mint közvetlenül a jelzálogkötvények hozamát. Trump nyilatkozata után az amerikai tízéves államkötvény hozama a tőzsdei zárás utáni kereskedésben enyhe csökkenést mutatott, de a piacok reakciója eddig visszafogottnak tűnik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

