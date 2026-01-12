  • Megjelenítés
Már fizethetsz is az AI-jal - Teljesen megváltozhat az online vásárlás
Bank

Már fizethetsz is az AI-jal - Teljesen megváltozhat az online vásárlás

Portfolio
A Microsoft a PayPallal, a Shopifyjal és a Stripe-pal közösen elindította a Copilot Checkout szolgáltatást, amellyel a vásárlók közvetlenül a Copilot csevegőfelületén fejezhetik be a vásárlást, anélkül, hogy külső weboldalakra irányítanák át őket - írta a Finextra. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Egyesült Államokban a Copilot felhasználói már most vásárolhatnak az Etsy piacterén értékesítő vállalkozásoktól, valamint olyan kereskedőktől, mint az Urban Outfitters vagy az Anthropologie.

A Stripe-integrációnak köszönhetően,

ha a beszélgetés természetes módon vásárlásra fut ki, a Stripe által működtetett fizetési felület közvetlenül a chatben jelenik meg.

A folyamat során a Microsoft kommunikál a Stripe-pal, amely az Agentic Commerce Protocol nevű, nyílt szabványon keresztül kapcsolódik az eladóhoz.

Még több Bank

Érkeznek a banki gyorsjelentések Amerikából, minden idők második legnagyobb nyeresége várható

Nagybevásárlásra indult a Freddie Mac és a Fannie Mae - hogy lesz ebből privatizáció?

Óriási üzlet körvonalazódik Venezuelában a külföldi bankoknak, már pedzegetik is a nyertest

Amikor a vevő megadja fizetési adatait, a Stripe egy úgynevezett megosztott fizetési tokent állít ki, amely lehetővé teszi a tranzakció teljesítését anélkül, hogy a vásárló bankkártyaadatai kikerülnének a rendszerből. A Stripe ezt a tokent továbbítja az eladónak, aki feldolgozhatja a tranzakciót a Stripe-on keresztül, de akár másik fizetési szolgáltatóval is, miközben továbbra is igénybe veheti a Stripe csalásfelismerő rendszerét.

A PayPal a kereskedői készletek megjelenítésében, a márkázott és vendégfizetési lehetőségek, valamint a bankkártyás fizetések biztosításában működik együtt a Microsofttal.

Kapcsolódó cikkünk

Az AI végre degeszre tömheti a kincseskamrákat, de van egy jókora csavar a történetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Megint külföldről kértünk kölcsön pénzt – Jó üzletet kötött Magyarország?
Babaváró hitel 2026: feltételek, igénylés, visszafizetés, tudnivalók és változások egy helyen!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility