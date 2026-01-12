Már fizethetsz is az AI-jal - Teljesen megváltozhat az online vásárlás

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az Egyesült Államokban a Copilot felhasználói már most vásárolhatnak az Etsy piacterén értékesítő vállalkozásoktól, valamint olyan kereskedőktől, mint az Urban Outfitters vagy az Anthropologie.

A Stripe-integrációnak köszönhetően,

ha a beszélgetés természetes módon vásárlásra fut ki, a Stripe által működtetett fizetési felület közvetlenül a chatben jelenik meg.

A folyamat során a Microsoft kommunikál a Stripe-pal, amely az Agentic Commerce Protocol nevű, nyílt szabványon keresztül kapcsolódik az eladóhoz.

Amikor a vevő megadja fizetési adatait, a Stripe egy úgynevezett megosztott fizetési tokent állít ki, amely lehetővé teszi a tranzakció teljesítését anélkül, hogy a vásárló bankkártyaadatai kikerülnének a rendszerből. A Stripe ezt a tokent továbbítja az eladónak, aki feldolgozhatja a tranzakciót a Stripe-on keresztül, de akár másik fizetési szolgáltatóval is, miközben továbbra is igénybe veheti a Stripe csalásfelismerő rendszerét.

A PayPal a kereskedői készletek megjelenítésében, a márkázott és vendégfizetési lehetőségek, valamint a bankkártyás fizetések biztosításában működik együtt a Microsofttal.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 11. Az AI végre degeszre tömheti a kincseskamrákat, de van egy jókora csavar a történetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images