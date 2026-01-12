Óriási üzlet körvonalazódik Venezuelában a külföldi bankoknak, már pedzegetik is a nyertest

Az amerikai bankok évtizedek óta aktívak Latin-Amerikában, ám a régióból származó bevételek aránya továbbra is csekély. 2024-ben a JPMorgan Chase globális bevételének mindössze 2,19 százaléka származott a latin-amerikai és karibi régióból. Venezuela ugyan a globális GDP mindössze 0,1 százalékát adja, mégis jóval szélesebb körű jelentőséggel bír. A Deutsche Bank közgazdászai január 5-i elemzésükben "hatalmas geopolitikai és gazdasági jelentőségű országnak" nevezték, az ország jelentős olajkészleteire hivatkozva.
A JPMorgan és a Citigroup is jelen volt Venezuelában, de az elmúlt évtizedekben visszafogták tevékenységüket. A helyzetet ismerő források szerint az amerikai bankok most ismét versenyezhetnek a kereskedelmi finanszírozási lehetőségekért és az olajipari infrastruktúra-beruházások finanszírozásáért. Venezuela jelenleg átmeneti kormány irányítása alatt áll, miután az Egyesült Államok az előző hétvégén őrizetbe vette Nicolás Maduro elnököt. Elemzők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy
az üzleti tevékenységek előtt továbbra is jelentős akadályok tornyosulnak.
A bankok közül a JPMorgan lehet előnyben, mivel már mintegy hatvan éve jelen van az országban. Bár 2002-ben jelentősen visszafogta banki és tőkepiaci tevékenységét, egy forrás szerint éveken át fenntartott egy "szunnyadó" irodát Caracasban, amelyet szükség esetén gyorsan újra lehet aktiválni. Jelenleg a bank a szankciók hatálya alá nem tartozó venezuelai államkötvényekkel kereskedik külföldi partnereken keresztül.
A JPMorgan azon kevés amerikai bankok egyike, amelynek irodája van Venezuelában, bár a tevékenysége a jelenlegi korlátozások miatt minimális
– mondta María Paola Figueroa, a Nemzetközi Pénzügyi Intézet latin-amerikai kutatási vezetője. "Az olajszektor esetleges újranyitása és a szélesebb körű gazdasági fellendülés érdemi lehetőségeket teremthet a külföldi bankok számára, amennyiben az amerikai pénzügyi szankciókat enyhítik."
Venezuela 2006 óta áll amerikai szankciók hatálya alatt; ezeket 2017-ben szigorították, amikor is az amerikai pénzintézeteknek megtiltották, hogy új forrásokat biztosítsanak a kormánynak vagy a PDVSA állami olajvállalatnak. 2019-ben Washington átfogó szankciókat vezetett be az olajszektorra. Most, a venezuelai olajexport újraindításával párhuzamosan, az Egyesült Államok a korlátozások szelektív enyhítését tervezi. Az energiaügyi minisztérium szerdai közlése szerint
az olajbevételeket amerikai ellenőrzés alatt álló számlákon helyezik el globális bankoknál.
Ryan Lance, a ConocoPhillips vezérigazgatója a Fehér Házban pénteken tartott találkozón úgy fogalmazott, hogy az amerikai bankoknak – köztük az Export–Import Banknak – is részt kell venniük a venezuelai olajberuházások finanszírozásában.
A JPMorgan számára többféle szerepvállalási lehetőség is körvonalazódik. Az egyik javaslat egy külön leánybank létrehozása az olajexport finanszírozására. A pénzintézetnek van már tapasztalata ezen a téren: 2003-ban, az amerikai inváziót követően, a frissen létrehozott iraki kereskedelmi bankot irányító bankkonzorcium élén állt. A JPMorgan emellett a tavaly bejelentett, tízéves, 1500 milliárd dolláros Biztonsági és Ellenállóképességi Kezdeményezés forrásait is felhasználhatná olyan projektek finanszírozására, mint a kritikus ásványkincsek kitermelése, amelyekből Venezuela bőséges készletekkel rendelkezik.
"A JPMorgan a legjobb globális bank" – kommentálta mindezt Mike Mayo, a Wells Fargo bankszakértője. "Ha több lehetőség adódik globálisan vagy kifejezetten Venezuelában, a legjobb globális banknak tisztességes részesedést kell kapnia ezekből."
A Fehér Ház egyik tisztségviselője közölte, hogy a Trump-kormányzat gondosan mérlegeli az összes rendelkezésére álló lehetőséget, és az amerikai nép érdekeit helyezi előtérbe.
A Citigroup korábban szintén jelen volt Venezuelában, de 2021-ben eladta tevékenységét a Banco Nacional de Créditónak, és kivonult az országból.
A spanyol BBVA az egyetlen jelentős külföldi bank, amely ma is számottevő jelenléttel bír Venezuelában.
A BBVA szóvivője szerint "a nagy bizonytalanság miatt még túl korai bármit is mondani".
Belföldön a venezuelai bankrendszer erősen szabályozott, és súlyos pénzügyi elszigeteltség, valamint tartós gazdasági instabilitás közepette működik. Még ha a szankciókat fel is oldanák, a nemzetközi bankok valószínűleg óvatosak maradnának – ahogy ez Irán esetében is történt 2016 után.
Ez korántsem olyan helyzet, hogy ha megépíted, jönni fognak
– fogalmazta meg óvatos várakozásait Christopher Hodge, a Natixis befektetési bank vezető amerikai közgazdásza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
