Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok

Amerikai tervek

Donald Trump pénteken jelentette be, hogy

január 20-tól egyéves időtartamra 10 százalékban maximálná a hitelkártya-kamatokat.

A lépést a megélhetési költségek miatt aggódó választók nyomására jelentette be, de nem részletezte, pontosan hogyan valósítaná meg a korlátozást. Szakértők szerint a terv végrehajtásához a kongresszus jóváhagyására is szükség lenne.

A TD Cowen elemzői szerint ilyen kamatplafont kizárólag a Kongresszus vezethetne be, elnöki rendelettel erre nincs lehetőség. A brókercég alacsonyra teszi annak esélyét, hogy szövetségi szinten megszavazzák az intézkedést, ahogy ez korábban is többször meghiúsult - írta Reuters.

A Barclays szakértői is úgy vélik, az elnöknek nagyon korlátozott mozgástere van az egyoldalú fellépésre. Hasonló kezdeményezések a múltban sem kaptak elegendő támogatást sem a Szenátusban, sem a Képviselőházban.

A pénzügyi intézményeket és kártyatársaságokat képviselő Electronic Payments Coalition friss adatai szerint

az összes aktív hitelkártya-számla 82–88 százalékát érintené ez a lépés, ezek megszűnnének, vagy szigorú korlátozások alá kerülnének.

(Ezek a náluk alkalmazott 740-es hitelpontszám alatti ügyfelekhez tartozó számlák). Richard Hunt, a szervezet elnöke szerint az egységes állami árplafon elsőre csábítóan hangzik, de valójában nem segítene az amerikaiakon. Úgy véli, a családoknak ártana, korlátozná a választási lehetőségeket és gyengítené a gazdaságot - írja a Reuters.

Nem véletlen tehát, hogy a hétvégén bejelentett kormányzati tervekre az American Express 4,3%-ot, Citigroup 3,0%-ot, a Visa 1,9%-ot, a MasterCard 1,6%-ot, a JP Morgan 1,4%-ot, a Bank of America 1,1%-ot veszített értékéből a hétfői kereskedésben.

A bankok azzal érvelnek, hogy a kamatplafon

magasabb éves díjakhoz,

a hitelkártya-visszatérítések csökkentéséhez és

új havi díjtételek bevezetéséhez vezetne a legtöbb ügyfélnél.

Többen attól tartanak, hogy emiatt visszaesnének a fogyasztói kiadások, ami a gazdaság gyengülését okozná.

A hitelkártyák az amerikai lakossági pénzügyek alapvető eszközei: rugalmas hitelhez juttatják a háztartásokat, ugyanakkor gyakran igen magas kamatteherrel is járnak. A bankok és kártyakibocsátók számára viszont éppen ezek a kamatok és díjak jelentik a hitelkártya-üzletág profitjának fő forrását.

A fogyasztóvédelmi hivatal adatai szerint 2024-ben az átlagos hitelkártyakamatok 2015 óta nem látott szintre emelkedtek: az általános célú kártyáknál 25,2 százalékra, a kereskedelmi kártyáknál 31,3 százalékra. (A FRED a minden hitelkártya-számlára számított egyszerű átlagos, „hirdetett” APR-t, vagyis hitelköltséget mutatja, amelyben benne vannak a nem használt, promóciós és alacsony kamatozású kártyák is, ezért lefelé torzít. A CFPB ezzel szemben az aktív, kamatot ténylegesen fizető, gyakran egyenleggel súlyozott számlák kamatát méri, ami a háztartások valódi terhét tükrözi, és ezért jóval magasabb.)

A hitelkártya-törlesztésnek csak a minimális szintjét teljesítő kártyabirtokosok aránya ugyancsak 2015 óta a legmagasabb szintre nőtt.

Michael Miller, a Morningstar elemzője úgy látja, hogy Trump bejelentése inkább politikai üzenet, nem pedig kiforrott szakpolitikai javaslat. Szerinte a plafon bevezetése jelenleg valószínűtlen, de ha mégis megvalósulna, az súlyosan rontaná a hitelkártya-üzletágak jövedelmezőségét.

Más elemzések viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a kamatplafon jelentős összegeket takaríthatna meg a fogyasztóknak. A Vanderbilt Egyetem kutatóközpontjának szeptemberi tanulmánya szerint a 10 százalékos plafon évente mintegy 100 milliárd dollár megtakarítást eredményezne az amerikaiak számára, igaz, a 760-as vagy annál alacsonyabb hitelpontszámú ügyfelek visszatérítéseiből valamelyest faragnának a bankok.

Brian Shearer, a kutatóközpont igazgatója elmondta: gyakran hallani azt az érvet, hogy a bankok kénytelenek lennének tömegesen bezárni az ügyfelek számláit, ha bevezetnék a plafont. A vizsgálatuk azonban azt találta, hogy a jelenlegi haszonkulcsok rendkívül magasak, vagyis Shearer szerint "van hová nyúlni" a profitok csökkentése érdekében.

Nem Amerika az egyetlen

A spanyol kormány a múlt hét szerdán törvénytervezetet nyújtott be a fogyasztási hitelekre vonatkozó kamatplafon bevezetéséről, hogy megvédje a sérülékeny háztartásokat a túlzott eladósodástól. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a fogyasztási hitelezés volumene már a 2008-as pénzügyi válság előtti szintet közelíti. A hitelezés fellendülése egyszerre tükrözi a spanyol gazdaság erejét és a bankok stratégiaváltását: egyre inkább a jelzáloghitelekről a jövedelmezőbb, de kockázatosabb fedezetlen termékek felé fordulnak.

A kormány elsősorban a szabályozatlan szolgáltatók által kínált, rendkívül magas kamatozású kölcsönök miatt aggódik. A digitális platformokon elérhető gyorskölcsönök és rulírozó hitelkeretek induló kamata jellemzően 18 százalék körül alakul, ám a rövid futamidő és a fix díjak miatt a teljes hiteldíjmutató akár 1000 százalék fölé is emelkedhet, adósságspirálba taszítva a hitelfelvevőket.

A tervezet 22 százalékos általános kamatplafont irányoz elő, és kötelező engedélyezési és felügyeleti jogkört adna a spanyol jegybanknak ezen a területen.

Hogy is van ez nálunk?



Magyarországon a maximális THM jelzáloghitelek, személyi kölcsönök és autóhitelek esetében az aktuális félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 24+6,5%=30,5%. A folyószámlahitel, hitelkártya és áruhitelek esetében a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt értéke, jelenleg 39+6,5%=45,5%.



Hazánkban jelenleg egy másfajta "kamatplafon" is érvényben van: a meglévő változó kamatozású (legfeljebb 5 éves kamatperiódusú) jelzáloghitelekre vonatkozik a kamatstop intézkedés, amely a 2021 októberi referenciakamathoz köti az érintett hiteleket (nevével ellentétben tehát nem kamatstop, hanem "referenciakamatstop"). A 2022 óta élő intézkedést legutóbb 2026 közepéig hosszabbította meg a kormány.

