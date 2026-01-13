Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan

A JP Morgan jelentésével kezdetét vette az amerikai nagybankok gyorsjelentési szezonja. A legnagyobb amerikai bank a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, és jelenleg 0,3%-os pluszban van a részvény árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

A bank elsősorban

a várakozásokat meghaladó kereskedési tevékenységéből származó bevételinek köszönhetően múlta felül a várakozásokat.

Alábbi táblázatunk a korrigált egy részvényre jutó eredményt (EPS) mutatja, ugyanis az Apple Card hitelportfólió Goldman Sachs-tól történő átvételéhez kapcsolódóan előzetesen 2,2 milliárd dolláros tartalékot képzett a bank, amit figyelembe véve 4,63 dollár volt az egy részvényre jutó nyereség. (A 4,86 dolláros elemzői várakozással a korrigált érték vethető össze). Az ügylet erősítheti a JPMorgan hitelkártyapiacon elfoglalt helyét.

A bank teljes (nem korrigált) nyeresége így

7%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál,

és 13,03 milliárd dollárt ért el.

"Az amerikai gazdaság rugalmas maradt" - mondta Jamie Dimon a bank közleménye szerint. "Bár a munkaerőpiacok enyhültek, a feltételek nem tűnnek úgy, hogy romlanának. Eközben a fogyasztók továbbra is költenek, és a vállalkozások általában véve egészségesek maradtak."

A JPMorgan piaci bevételei 17%-kal emelkedtek a negyedik negyedévben, a kötvénypiacon 7%-ot, a részvénypiacon pedig 40%-ot erősödött a bank bevétele.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelezte, hogy 10%-ban korlátozná a hitelkártyák kamatát, és elvárja a vállalatoktól, hogy január 20-ig megfeleljenek ennek az elvárásnak. Bár ez pont az Apple-deal idején érzékenyen érintené a JP Morgant, a Wall Street elemzői továbbra is kételkednek abban, hogy az intézkedést kongresszusi jóváhagyás nélkül végre lehet hajtani.

A JP Morgan részvényárfolyama az elmúlt egy évben 32,9%-os, idén viszont mindössze 0,6%-os emelkedést mutat. A bankok gyorsjelentési szezonja szerdán a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo jelentésével folytatódik, csütörtökön pedig a Goldman Sachs és a Morgan Stanley következik.

