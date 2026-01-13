  • Megjelenítés
Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan
Bank

Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan

Portfolio
A JP Morgan jelentésével kezdetét vette az amerikai nagybankok gyorsjelentési szezonja. A legnagyobb amerikai bank a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta az elemzői várakozásokat, és jelenleg 0,3%-os pluszban van a részvény árfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

A bank elsősorban

a várakozásokat meghaladó kereskedési tevékenységéből származó bevételinek köszönhetően múlta felül a várakozásokat.

Alábbi táblázatunk a korrigált egy részvényre jutó eredményt (EPS) mutatja, ugyanis az Apple Card hitelportfólió Goldman Sachs-tól történő átvételéhez kapcsolódóan előzetesen 2,2 milliárd dolláros tartalékot képzett a bank, amit figyelembe véve 4,63 dollár volt az egy részvényre jutó nyereség. (A 4,86 dolláros elemzői várakozással a korrigált érték vethető össze). Az ügylet erősítheti a JPMorgan hitelkártyapiacon elfoglalt helyét.

jpm1

A bank teljes (nem korrigált) nyeresége így

Még több Bank

Falusi CSOK 2026: feltételek, településlista, igénylési tudnivalók egy helyen!

Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok

Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda

7%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál,

és 13,03 milliárd dollárt ért el.

"Az amerikai gazdaság rugalmas maradt" - mondta Jamie Dimon a bank közleménye szerint. "Bár a munkaerőpiacok enyhültek, a feltételek nem tűnnek úgy, hogy romlanának. Eközben a fogyasztók továbbra is költenek, és a vállalkozások általában véve egészségesek maradtak."

A JPMorgan piaci bevételei 17%-kal emelkedtek a negyedik negyedévben, a kötvénypiacon 7%-ot, a részvénypiacon pedig 40%-ot erősödött a bank bevétele.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelezte, hogy 10%-ban korlátozná a hitelkártyák kamatát, és elvárja a vállalatoktól, hogy január 20-ig megfeleljenek ennek az elvárásnak. Bár ez pont az Apple-deal idején érzékenyen érintené a JP Morgant, a Wall Street elemzői továbbra is kételkednek abban, hogy az intézkedést kongresszusi jóváhagyás nélkül végre lehet hajtani.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok

jpm2

A JP Morgan részvényárfolyama az elmúlt egy évben 32,9%-os, idén viszont mindössze 0,6%-os emelkedést mutat. A bankok gyorsjelentési szezonja szerdán a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo jelentésével folytatódik, csütörtökön pedig a Goldman Sachs és a Morgan Stanley következik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Súlyos csapás érte Ukrajnát, történelmi hosszúságúvá nyúltak a harcok - Háborús híreink kedden
Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility