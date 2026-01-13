Kiakadtak a legnagyobb amerikai banknál Trump pusztító terve miatt

Az amerikai fogyasztók és a gazdaság is súlyos károkat szenvedne a hitelkártyakamatok tervezett korlátozásától – jelentette ki kedden Jeremy Barnum, a JPMorgan Chase pénzügyi igazgatója a bank gyorsjelentésének közzététele után.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 13. Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten vetette fel, hogy január 20-tól egyéves időtartamra 10 százalékban maximálnák a hitelkártyák kamatát. A bejelentés azonnal megrázta a bankrészvényeket.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 13. Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok

"Ha ez megvalósulna, az nagyon rossz lenne a fogyasztóknak és a gazdaságnak egyaránt" – mondta Barnum újságíróknak. Hozzátette, hogy a banknak

gyökeresen át kellene alakítania a hitelkártya-üzletágat, és jelentősen vissza kellene fognia ebben a szegmensben a tevékenységét.

Szerinte az intézkedés pontosan az ellenkező hatást váltaná ki, mint amit a kormányzat el szeretne érni.

A Wall Street elemzői szkeptikusan ítélik meg a javaslat esélyeit, mivel ilyen korlátozást csak a Kongresszus fogadhat el. A pénzügyi szektor szereplői pedig gyorsan ellentámadásba lendültek, és olyan adatokkal érvelnek, amelyek szerint egy kamatplafon miatt amerikai háztartások és kisvállalkozások milliói veszítenék el hozzáférésüket a hitelhez.

Az intézkedés az iparág egyik fő bevételi forrását érintené érzékenyen. A hitelkártya-üzletág magas hozamot termel, mert a bankok a fedezetlen hitelek nagyobb nemfizetési kockázatát magasabb kamatokkal ellensúlyozzák. A Federal Reserve legfrissebb adatai szerint novemberben az átlagos hitelkártyakamat 20,97 százalék volt.

Trump javaslata a félidős választások előtt került napirendre, amikor a megélhetési költségek emelkedése kulcskérdéssé vált az amerikai politikában. Hasonló kezdeményezések azonban korábban rendre kudarcot vallottak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images