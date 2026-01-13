Megrohamozták a magyar cégek az MFB Pontokat a megemelt kamatmentes hitel miatt

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a vállalkozások visszajelzései alapján 2026 januárjától jelentősen átalakította a 2025 júliusa óta elérhető 0%-os forgóeszköz-finanszírozási lehetőség feltételrendszerét: az eddigi 20 millió helyett

a kkv-k már akár 50 millió forint összegben is igényelhetnek 0 százalékos kamatozású forgóeszközhitelt,

valamint a konstrukció a feldolgozóipari középvállalkozások számára is megnyílt.

A KKV Technológia Plusz Hitelprogram az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. A keretösszeg legalább 65%-át a leginkább támogatásra szoruló térségek számára kell biztosítani, elsősorban a szabad vállalkozási zónákban, a fejlesztendő vagy komplex programmal érintett járások településein, valamint a négy leghátrányosabb helyzetű régióban (Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon).

A könnyítések hatása azonnal megmutatkozott: a forgóeszköz hitelre hétfőn délig

összesen 4441 kérelem érkezett 155 milliárd forint értékben,

amelyből csak aznap 3476 igénylést nyújtottak be, mintegy 137 milliárd forint összegben. Ez az első napon a teljes (70 milliárdos) keretösszeget meghaladó igényt jelent.

„A beérkezett kérelmek jelentős része a leginkább fejlesztendő térségekből érkezett, ahonnan több mint nyolcszoros érdeklődés mutatkozik. Ez visszaigazolja, hogy a program ott nyújt valódi segítséget, ahol a likviditás biztosítása és a stabil működés megteremtése a legnagyobb kihívást jelenti” – jelentette ki Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Szabados Richárd Nemzetgazdasági Minisztérium, kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár Szabados Richárd a Debreceni Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy-számvitel szakirányon. Emellett okleveles adótanácsadó és mérlegképes könyvelő. Pályafutását az Arthur Andersen könyvvizsgá Tovább … Tovább Szabados Richárd a Debreceni Egyetemen szerzett közgazdász diplomát, pénzügy-számvitel szakirányon. Emellett okleveles adótanácsadó és mérlegképes könyvelő. Pályafutását az Arthur Andersen könyvvizsgá

A forgóeszköz finanszírozásra a hiteligény az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül még január 15-ig érhető el, ezt követően felfüggesztésre kerül. A vállalkozások számára azonban

továbbra is elérhető aKKVTechnológia Plusz beruházási hitel,

amely szintén 0 százalékos kamatozással támogatja a technológiai fejlesztéseket.