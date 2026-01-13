Munkahelyek tömegei szűnhetnek meg napokon belül az amerikai nagybanknál

A Citigroup a héten mintegy ezer munkahely megszüntetését tervezi – közölte a Reutersszel hétfőn egy, az ügyet ismerő forrás. A lépés annak a két éve bejelentett átalakítási programnak a része, amelynek célja, hogy az év végéig összesen 20 ezer fővel csökkentsék a létszámot.

A New York-i székhelyű bank legutóbbi éves jelentése szerint 2024. december 31-én körülbelül 229 ezer teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatott világszerte.

A bank nem közölte hivatalosan, hány álláshelyet érint a mostani leépítés, ugyanakkor közleményében jelezte: 2026-ban is folytatódik a létszámcsökkentés.

„Ezek a változtatások azokat a kiigazításokat tükrözik, amelyeket annak érdekében hajtunk végre, hogy a munkavállalói létszám, a működési helyszínek és a szakértelem jobban igazodjon a jelenlegi üzleti igényekhez” – fogalmazott a Citi szóvivője.

Jane Fraser vezérigazgató, aki 2021-ben vette át a bank irányítását, átfogó átalakításba kezdett annak érdekében, hogy csökkentse a Citi lemaradását versenytársaihoz képest. 2023 végén olyan stratégiát mutatott be, amely a nyereség növelését, a működés egyszerűsítését, valamint a bank adatkezelési és kockázatkezelési rendszerében régóta fennálló hiányosságok felszámolását célozza.

Az átszervezések különösen a vagyonkezelési és technológiai területeken indítottak el távozási hullámot. A legutóbbi vezetői átrendeződés során Gonzalo Luchetti váltotta Mark Masont a pénzügyi igazgatói poszton.

A Citi amerikai lakossági banki jelenléte jóval szerényebb, mint legnagyobb versenytársaié: mintegy 650 fiókkal rendelkezik, amelyek hat nagyvárosi térségben összpontosulnak.

A bank szerdán teszi közzé negyedik negyedéves pénzügyi eredményeit. A tervezett létszámleépítésről elsőként a Bloomberg News számolt be.

