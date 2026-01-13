Terjeszkedne az UniCredit: a világ legrégebbi bankja és a Generali is érdekelné

Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója tárgyalásokat folytatott a néhai Leonardo Del Vecchio olasz mágnás által alapított Delfin vagyonkezelő cég vezetőjével arról, hogy a bank esetleg megvásárolja az olasz holding Monte dei Paschi di Siena (MPS) bankban meglévő részesedését – közölte a Reutersszel három, az ügyet ismerő forrás. Az UniCredit emellett érdeklődik a Delfinnek a Generali biztosítócsoportban meglévő részesedés iránt is.

A Delfin az EssilorLuxottica szemüveggyártó csoport 32%-os tulajdonosa,

Emellett 17%-os tulajdonrésszel rendelkezik az MPS-ben – amelynek értéke 4,6 milliárd euró –, valamint 10,5%-kal a Generali biztosítóban.

Az MPS-ben való befektetéssel az UniCredit ismét jelentős szereplővé válhatna az olasz bankszektort átalakító konszolidációs folyamatban, miután tavaly meghiúsult a Banco BPM, egy másik kisebb rivális felvásárlására tett kísérlete.

A források szerint az UniCredit azt is mérlegelte, hogy közvetlen befektetést hajtson végre a Delfinben, az olasz Del Vecchio család holdingtársaságában. A Delfin nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az UniCredit emellett érdeklődik a Delfinnek a Generali biztosítócsoportban meglévő részesedése iránt is – tette hozzá az egyik forrás. A Generali Olaszország legnagyobb biztosítója, az UniCredit tavaly pénzügyi befektetésként közel 7%-os tulajdonrészt szerzett a társaságban, amelyet később 2%-ra csökkentett. Orcel korábban úgy fogalmazott, hogy az UniCredit „figyelemmel kíséri” a Generali körüli fejleményeket.

A Delfin tulajdonjoga egyenlő arányban oszlik meg a néhai milliárdos, Leonardo Del Vecchio nyolc örököse között.

Az UniCredit továbbra is a kitűzött küszöbértéket meghaladó tőkével rendelkezik, miután megvásárolta a német Commerzbank 26%-át, valamint a görög Alpha Bank 29,8%-át.

