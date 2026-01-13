Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda

Ermotti 2011 és 2020 között állt a svájci nagybank élén, majd
2023-ban visszatért, hogy levezényelje az összeomlott Credit Suisse felvásárlását és integrációját.
A tapasztalt bankárt azért hívták vissza, mert a 2008-as globális pénzügyi válság után már bizonyította, hogy képes újjáépíteni a UBS-t.
A vezérigazgató tavaly azt ígérte, hogy "legalább" a Credit Suisse beolvasztásának végéig, vagyis 2026 végéig vagy 2027 elejéig a posztján marad. A bank jelenleg arra számít, hogy az integrációt 2026 végére nagyrészt befejezi. A UBS a sajtóértesülést nem kívánta kommentálni.
A Financial Times forrásai szerint
Ermotti lehetséges utódjaként elsősorban Aleksandar Ivanovic, a vagyonkezelési üzletág vezetője kerülhet szóba.
A Reuters korábban arról számolt be, hogy Robert Karofsky, a bank amerikai üzletágának elnöke, valamint Iqbal Khan, az ázsiai-csendes-óceáni régióért felelős vezető is esélyes lehet a pozícióra. Emellett felmerült Bea Martin neve is, akit októberben operatív igazgatónak neveztek ki.
A UBS éppen a svájci kormány szigorúbb banki szabályozásra vonatkozó javaslatai ellen küzd. Ermotti tavaly kijelentette, hogy a bank továbbra is svájci székhellyel kíván működni, ugyanakkor a kabinet tőkekövetelményekre vonatkozó terveit elfogadhatatlannak tartja.
A pénzintézet részvényei az elmúlt egy évben közel 30 százalékkal emelkedtek, a Credit Suisse felvásárlása óta pedig több mint a duplájukra nőttek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
