Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda

2027 áprilisában távozhat posztjáról Sergio Ermotti, a UBS veterán vezérigazgatója – értesült a Financial Times.

Ermotti 2011 és 2020 között állt a svájci nagybank élén, majd

2023-ban visszatért, hogy levezényelje az összeomlott Credit Suisse felvásárlását és integrációját.

A tapasztalt bankárt azért hívták vissza, mert a 2008-as globális pénzügyi válság után már bizonyította, hogy képes újjáépíteni a UBS-t.

A vezérigazgató tavaly azt ígérte, hogy "legalább" a Credit Suisse beolvasztásának végéig, vagyis 2026 végéig vagy 2027 elejéig a posztján marad. A bank jelenleg arra számít, hogy az integrációt 2026 végére nagyrészt befejezi. A UBS a sajtóértesülést nem kívánta kommentálni.

A Financial Times forrásai szerint

Ermotti lehetséges utódjaként elsősorban Aleksandar Ivanovic, a vagyonkezelési üzletág vezetője kerülhet szóba.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy Robert Karofsky, a bank amerikai üzletágának elnöke, valamint Iqbal Khan, az ázsiai-csendes-óceáni régióért felelős vezető is esélyes lehet a pozícióra. Emellett felmerült Bea Martin neve is, akit októberben operatív igazgatónak neveztek ki.

A UBS éppen a svájci kormány szigorúbb banki szabályozásra vonatkozó javaslatai ellen küzd. Ermotti tavaly kijelentette, hogy a bank továbbra is svájci székhellyel kíván működni, ugyanakkor a kabinet tőkekövetelményekre vonatkozó terveit elfogadhatatlannak tartja.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 12. Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

A pénzintézet részvényei az elmúlt egy évben közel 30 százalékkal emelkedtek, a Credit Suisse felvásárlása óta pedig több mint a duplájukra nőttek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images