  • Megjelenítés
Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda
Bank

Váratlan bejelentés érkezett a világ egyik legnagyobb bankjától: távozik a legenda

Portfolio
2027 áprilisában távozhat posztjáról Sergio Ermotti, a UBS veterán vezérigazgatója – értesült a Financial Times.

Ermotti 2011 és 2020 között állt a svájci nagybank élén, majd

2023-ban visszatért, hogy levezényelje az összeomlott Credit Suisse felvásárlását és integrációját.

A tapasztalt bankárt azért hívták vissza, mert a 2008-as globális pénzügyi válság után már bizonyította, hogy képes újjáépíteni a UBS-t.

A vezérigazgató tavaly azt ígérte, hogy "legalább" a Credit Suisse beolvasztásának végéig, vagyis 2026 végéig vagy 2027 elejéig a posztján marad. A bank jelenleg arra számít, hogy az integrációt 2026 végére nagyrészt befejezi. A UBS a sajtóértesülést nem kívánta kommentálni.

Még több Bank

Betiltották a bankok egyik kedvenc trükkjét, eurómilliárdos a tét

Munkahelyek tömegei szűnhetnek meg napokon belül az amerikai nagybanknál

Terjeszkedne az UniCredit: a világ legrégebbi bankja és a Generali is érdekelné

A Financial Times forrásai szerint

Ermotti lehetséges utódjaként elsősorban Aleksandar Ivanovic, a vagyonkezelési üzletág vezetője kerülhet szóba.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy Robert Karofsky, a bank amerikai üzletágának elnöke, valamint Iqbal Khan, az ázsiai-csendes-óceáni régióért felelős vezető is esélyes lehet a pozícióra. Emellett felmerült Bea Martin neve is, akit októberben operatív igazgatónak neveztek ki.

A UBS éppen a svájci kormány szigorúbb banki szabályozásra vonatkozó javaslatai ellen küzd. Ermotti tavaly kijelentette, hogy a bank továbbra is svájci székhellyel kíván működni, ugyanakkor a kabinet tőkekövetelményekre vonatkozó terveit elfogadhatatlannak tartja.

Kapcsolódó cikkünk

Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

A pénzintézet részvényei az elmúlt egy évben közel 30 százalékkal emelkedtek, a Credit Suisse felvásárlása óta pedig több mint a duplájukra nőttek.

ubs

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadás érte Kijevet az éj leple alatt, elindult a Nightfall-projekt – Háborús híreink hétfőn
Idei mélypontjára gyengült a forint – itt a megrázkódtatás a piacoknak
CSOK Plusz 2026: a legfrissebb változások, feltételek, tudnivalók egy helyen!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility