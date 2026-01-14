Nagyot bukott a Citigroup Oroszországon, de a gyorsjelentés többi része rendben van

A Citigroup negyedik negyedéves nyeresége 13 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, miután a bank 1,2 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el orosz operációjának eladása miatt. A veszteséget csak részben ellensúlyozták a vállalatfinanszírozásból és a vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból származó magasabb bevételek, ennek ellenére a részvények 0,6%-os emelekedést mutatnak a nyitás előtti kereskedésben, hiszen a vártnál jobban sikerült a gyorsjelentés.

Az amerikai bankszektor harmadik legnagyobb szereplője szerdán közölte, hogy a december 31-ével záruló negyedévben 2,47 milliárd dolláros nyereséget ért el, ami részvényenként 1,19 dollárnak felel meg. Egy évvel korábban az eredmény 2,9 milliárd dollár, illetve részvényenként 1,34 dollár volt - írja a Reuters. Alábbi táblázatunk

AZ OROSZ LEÁÍRÁSSAL KORRIGÁLT SZÁMOT MUTATJA, AMELY VISZONT JOBB LETT AZ ELEMZŐK ÁLTAL VÁRTNÁL.

A bank igazgatótanácsa múlt hónapban hagyta jóvá az AO Citibank nevű orosz leánybank értékesítését a Renaissance Capital számára. Az ügylet elsősorban devizaátváltási hatások miatt mintegy 1,2 milliárd dolláros adózás előtti veszteséget eredményezett.

A Citigroup befektetési banki díjbevételei ugyanakkor 35 százalékkal, 1,29 milliárd dollárra emelkedtek.

A nettó kamatbevétel – vagyis a hiteleken elért és a betétek után kifizetett kamatok különbsége – 14 százalékkal emelkedett a negyedik negyedévben.

Jane Fraser vezérigazgató átfogó átszervezést hajtott végre, és csökkentette a létszámot. A folyamatot ismerő hírügynökségi forrás szerint a bank ezen a héten további mintegy ezer munkahelyet készül megszüntetni.

A Citi részvényei 2025-ben 65,8 százalékkal emelkedtek, jelentősen felülmúlva versenytársait és a bankszektort követő index teljesítményét. A bank tavaly 13,25 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket.

