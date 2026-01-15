Agárdi Marianna lett a Lízingszövetség új elnöke

Agárdi Mariannát választották meg a Magyar Lízingszövetség új elnökének - közölte a szervezet.

A több mint 20 éves lízingszakmai tapasztalattal rendelkező szakember korábban a K&H-nál, a CIB Banknál, az EOS Hungary-nél és a De Lage Landen lízingcégénél látott el vezetői feladatokat, jelenleg pedig az Arval BNP Paribas Group magyarországi ügyvezetői posztját tölti be.

Pályafutása során Marianna többek között a risk, a követeléskezelés, a remarketing, az operáció, az értékesítés és a flottamenedzsment területein tevékenykedett.

A Lízingszövetség munkájában már több éve aktívan részt vesz: elnökségi tagként, alelnökként, valamint a Risk és az Etikai Bizottság vezetőjeként is hozzájárult a szervezet működéséhez.