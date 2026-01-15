Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés

Egyre nagyobb, jelenleg 0,75% körüli emelkedést mutat a nyitás előtti kereskedésben a Morgan Stanley részvényárfolyama, miután a bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is felülmúlta a társaság az elemzői várakozásokat a negyedik negyedévben. A Morgan Stanley befektetési bankárai kiemelkedő eredményeket értek el az üzletkötések terén.

A nagyszabású vállalati tranzakciók sora tavaly 5100 milliárd dollár fölé emelte a globális felvásárlások és összeolvadások piacának értékét. A mesterséges intelligencia körüli várakozások, valamint a Fed kamatcsökkentései egyaránt arra ösztönözték a vállalatvezetőket, hogy újabb felvásárlásokba kezdjenek - emlékeztet a Reuters.

A Morgan Stanley ebből származó bevételei ennek megfelelően 2,41 milliárd dollárra nőttek a negyedévben az egy évvel korábbi 1,64 milliárd dollárrról. A bank csütörtökön közzétett jelentése szerint a december 31-én zárult három hónapban

a társaság egésze 4,40 milliárd dollár nyereséget ért el, ami részvényenként 2,68 dollárnak, vagyis 21%-os növekedésnek felel meg.

Az egyes tevékenységük közül

a tanácsadói bevételek 45 százalékkal, 1,13 milliárd dollárra ugrottak,

a kötvénykibocsátásból származó bevétel közel 93 százalékkal, 785 millió dollárra emelkedett a magasabb kibocsátási volumeneknek köszönhetően,

a részvénykibocsátásokból származó bevétel szintén nőtt, 8,6 százalékos bővüléssel.

Az elemzők a bevételek és a nyereség további dinamikus emelkedésére számítanak:

Ted Pick vezérigazgató közleményében kiemelte, hogy

a befektetési banki tevékenység érezhetően felgyorsult, miközben a globális piacok erősek maradtak.

A bank a negyedév végén számos jelentős tőzsdei bevezetésben vállalt vezető szerepet. Ilyen volt a BETA Technologies elektromos repülőgépgyártó, az Andersen Group adótanácsadó vállalat, valamint a Medline egészségügyi beszállító óriás részvénykibocsátása is – utóbbi 2025 legnagyobb tőzsdei bevezetésének számított. A Morgan Stanley emellett a Meta kizárólagos tanácsadójaként vett részt a technológiai óriás és a Blue Owl Capital közös vállalkozásában, amely a louisianai Hyperion adatközpont-campus fejlesztésére jött létre. A bank kulcsszerepet kapott több kiemelt ügyletben is, köztük tanácsadóként segítette a Confluent adatinfrastruktúra-vállalatot az IBM-mel kötött, 11 milliárd dollár értékű felvásárlási megállapodás előkészítésében.

Az ügyfelek számára végzett részvénykereskedési tevékenység továbbra is erősen teljesített, mivel az ügyfelek a monetáris politikai várakozások és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályok okozta piaci hullámzások közepette átrendezték portfólióikat.

A Morgan Stanley részvényárfolyama az elmúlt egy évben 38,5%-ot emelkedett, idén viszont még 0,6%-os mínuszt mutat eddig.

A versenytárs Goldman Sachs gyorsjelentéséről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 15. Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock