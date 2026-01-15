Finanszírozási rekordot döntött az EBRD, minden hatodik eurót Ukrajnának folyósított

Minden eddiginél több, az egy évvel korábbi rekordnál is nagyobb értékű finanszírozást nyújtott a működési térségéhez tartozó gazdaságoknak tavaly az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának támogatására 1991-ben alapított londoni pénzintézet csütörtöki kimutatásában közölte, hogy

2025-ben 16,8 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában a tevékenységi területéhez tartozó gazdaságoknak.

Az EBRD az előző finanszírozási rekordot 2024-ben érte el 16,6 milliárd eurós támogatással.

A csütörtöki beszámoló szerint az EBRD tavaly 640 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást, ez is rekord a pénzintézet három és fél évtizedes eddigi történetében. A bank a 2025-ben folyósított finanszírozások 75 százalékát magánszektorbeli felhasználóknak nyújtotta.

Ukrajnát 2025-ben 2,9 milliárd euró finanszírozásban részesítette

az EBRD. E támogatási programok zömét a pénzintézet a kritikus fontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítményekre és az energiaellátási biztonság fenntartására fordította. A háború kezdete óta az EBRD több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást folyósított Ukrajna számára; ehhez 3,3 milliárd euróval járultak hozzá az EBRD pénzügyi partnerintézményei. Az EBRD jelenleg Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében jóváhagyta az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett. Csütörtöki tájékoztatásában az EBRD kiemeli a Naftohaz ukrán állami gázipari vállalatnak tavaly összeállított 770 millió eurós finanszírozási csomagot, amelyből az ukrán cég 500 millió eurót a téli stratégiai földgáztartalékok pótlására fordíthat. Az EBRD közölte, hogy ez volt az Ukrajnának nyújtott eddigi legnagyobb értékű egyedi hitelcsomagja.

A bank mindemellett 300 millió euró finanszírozást nyújtott az ukrán állami vasúttársaságnak, és portfoliókockázat-megosztási programot indított az Ukreximbank részére, amelynek révén az ukrán pénzintézet 200 millió euró értékű hitelt helyezhetett ki hazai ügyfeleinek.

Az EBRD tavaly 1,9 milliárd euró, adományozók által nyújtott új finanszírozást is mozgósított, és ebből az összegből 859 millió eurót szintén Ukrajna használhatott fel. A donorok nyújtotta finanszírozások 55 százalékát az Európai Unió adta.

A bank kiemelte csütörtöki tájékoztatásában azt is, hogy tavaly először nyújtott finanszírozást a Szaharától délre fekvő új afrikai tevékenységi területének. Az első kedvezményezett ebben a térségben a benini állami áramelosztó vállalat, a Société Béninoise d'Énergie Électrique volt, amely 30 millió euró EBRD-finanszírozásban részesült a vidéki elektromos hálózat fejlesztésére.