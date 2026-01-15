Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Közzétette tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a Goldman Sachs, az amerikai nagybank az elemzői várakozásnál jóval magasabb eredményről, de alacsonyabb bevételről jelentett. Több egyszeri tétel is javította a negyedév eredményét. A bank részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben fél százalék körüli pluszba ugrott, ám nbem sokkal később már 1 százalék feletti mínuszba került.

A Goldman Sachs 14,01 dolláros egy részvényre jutó bevétele mintegy 20%-kal meghaladta az elemzői becslésben szereplőt, és éves alapon is 17,2 százalékos növekedésnek felel meg.

A bank megállapodott a JPMorgan Chase-szel, hogy utóbbi átveszi az Apple-kártyás partnerséget. Ez 46 centtel javította a Goldman részvényenkénti eredményét. Az Apple-kártyától való megválás a Goldman legújabb lépése a gyengén sikerült lakossági üzletág leépítésében. Az eredményt az is tovább javította, hogy a bank felszabadította a kártyás hitelezési veszteségekre kiírt 2,48 milliárd dolláros céltartalékot.

A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 13,45 13,79 -2,5% 13,87 -3,0% EPS (USD) 14,01 11,67 20,0% 11,95 17,2% Forrás: Reuters, Portfolio

Az amerikai nagybank bevétele ugyanakkor elmaradt a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbitól 3%-kal, és az elemzők által vártnál is alacsonyabb lett.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A részvénypiaci bevételek 3,45 milliárd dollárról 4,31 milliárd dollárra ugrottak,

ugrottak, a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedésből származó bevételek 12,5 százalékkal 3,11 milliárd dollárra nőttek.

A pénzintézet 2025-ben több nagy tranzakcióban is tanácsadóként vett részt, köztük az Electronic Arts 56,5 milliárd dolláros kivásárlásában és az Alphabet 32 milliárd dolláros Wiz-felvásárlásában. A nagy ügyleteknek köszönhetően a bank ismét a globális felvásárlási piac élére került: összesen 1,48 billió dollár értékű tranzakciónál adott tanácsot, és 4,6 milliárd dollár díjbevételt szedett be.

David Solomon, a Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója a gyorsjelentéssel kiadott közleményben elmondta:

Továbbra is magas szintű ügyfélelkötelezettséget tapasztalunk az egész franchise-unkban, és arra számítunk, hogy a lendület 2026-ban felgyorsul, lendületet adva az egész cégünknek.

A bank részvényei a kezdeti kisebb pluszból 1 százalék feletti mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

