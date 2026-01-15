Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

A Goldman Sachs 14,01 dolláros egy részvényre jutó bevétele mintegy 20%-kal meghaladta az elemzői becslésben szereplőt, és éves alapon is 17,2 százalékos növekedésnek felel meg.
A bank megállapodott a JPMorgan Chase-szel, hogy utóbbi átveszi az Apple-kártyás partnerséget. Ez 46 centtel javította a Goldman részvényenkénti eredményét. Az Apple-kártyától való megválás a Goldman legújabb lépése a gyengén sikerült lakossági üzletág leépítésében. Az eredményt az is tovább javította, hogy a bank felszabadította a kártyás hitelezési veszteségekre kiírt 2,48 milliárd dolláros céltartalékot.
|A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|13,45
|13,79
|-2,5%
|13,87
|-3,0%
|EPS (USD)
|14,01
|11,67
|20,0%
|11,95
|17,2%
|Forrás: Reuters, Portfolio
Az amerikai nagybank bevétele ugyanakkor elmaradt a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbitól 3%-kal, és az elemzők által vártnál is alacsonyabb lett.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A részvénypiaci bevételek 3,45 milliárd dollárról 4,31 milliárd dollárra ugrottak,
- a kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedésből származó bevételek 12,5 százalékkal 3,11 milliárd dollárra nőttek.
- A pénzintézet 2025-ben több nagy tranzakcióban is tanácsadóként vett részt, köztük az Electronic Arts 56,5 milliárd dolláros kivásárlásában és az Alphabet 32 milliárd dolláros Wiz-felvásárlásában. A nagy ügyleteknek köszönhetően a bank ismét a globális felvásárlási piac élére került: összesen 1,48 billió dollár értékű tranzakciónál adott tanácsot, és 4,6 milliárd dollár díjbevételt szedett be.
David Solomon, a Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója a gyorsjelentéssel kiadott közleményben elmondta:
Továbbra is magas szintű ügyfélelkötelezettséget tapasztalunk az egész franchise-unkban, és arra számítunk, hogy a lendület 2026-ban felgyorsul, lendületet adva az egész cégünknek.
A bank részvényei a kezdeti kisebb pluszból 1 százalék feletti mínuszba kerültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
