  • Megjelenítés
Megszólalt az UniCredit a nagy felvásárlási pletykákról
Bank

Megszólalt az UniCredit a nagy felvásárlási pletykákról

Portfolio
Az UniCredit visszautasította a sajtóban megjelent találgatásokat, miszerint a bank a Banca Monte dei Paschi di Siena részvényei iránt érdeklődne - írja a Bloomberg.

A bank közleményben hangsúlyozta, hogy a Monte Paschi-részesedéssel kapcsolatos pletykák és a folyamatos spekulációk teljesen alaptalanok. Az UniCredit csalódottságának adott hangot amiatt, hogy ismét olyan híresztelésekkel kell foglalkoznia, amelyek álláspontja szerint kizárólag a piac megzavarására alkalmasak.

Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap értesülése szerint Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója Francesco Millerivel, a Delfin vagyonkezelő elnökével tárgyalhat a holdingtársaság Monte Paschiban meglévő, 17,5 százalékos részesedésének esetleges sorsáról.

Az elmúlt másfél évben több jelentős banki tranzakció valósult meg (vagy hiúsult meg) Olaszországban: az UniCredit júliusban végül elállt a Banco BPM felvásárlásától, miközben a Monte Paschi szeptemberben meghatározó részesedést szerzett a Mediobancában.

Az UniCredit közleményében kiemelte, hogy a felvásárlások és összeolvadások (M&A) továbbra is stratégiai eszköznek számítanak a bank számára.

Még több Bank

Indul a nehézsúlyú jegybankok globális fizetési tesztje

Trump még egy ütést bevitt a kártyatársaságoknak: olcsóbb lehet a bolti fizetés?

Esik a Citigroup a gyorsjelentés után, nem támogatja a bank Trump hitelkártyás ötletét

Ugyanakkor az ilyen irányú tárgyalások és előzetes elemzések önmagukban nem jelentenek garanciát arra, hogy bármilyen tranzakció ténylegesen megvalósul.

A pénzintézet szerint akvizícióról kizárólag akkor születhet döntés, ha az illeszkedik a csoport stratégiájához, és megfelel a kitűzött pénzügyi megtérülési elvárásoknak.

A Delfin a Del Vecchio család vagyonkezelő társasága, amely a Monte Paschiban fennálló részesedése mellett jelentős tulajdonhányaddal rendelkezik a Generali biztosítóban is.

Kapcsolódó cikkünk

Terjeszkedne az UniCredit: a világ legrégebbi bankja és a Generali is érdekelné

Meghátrált az olasz kormány, akár eurómilliárdokat is követelhet rajta az UniCredit

Mi lesz a magyar bankokkal 2026-ban? – Megszólaltak a bankvezérek

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Otthon Start 2026: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility