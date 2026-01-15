Megszólalt az UniCredit a nagy felvásárlási pletykákról

A bank közleményben hangsúlyozta, hogy a Monte Paschi-részesedéssel kapcsolatos pletykák és a folyamatos spekulációk teljesen alaptalanok. Az UniCredit csalódottságának adott hangot amiatt, hogy ismét olyan híresztelésekkel kell foglalkoznia, amelyek álláspontja szerint kizárólag a piac megzavarására alkalmasak.

Az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap értesülése szerint Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója Francesco Millerivel, a Delfin vagyonkezelő elnökével tárgyalhat a holdingtársaság Monte Paschiban meglévő, 17,5 százalékos részesedésének esetleges sorsáról.

Az elmúlt másfél évben több jelentős banki tranzakció valósult meg (vagy hiúsult meg) Olaszországban: az UniCredit júliusban végül elállt a Banco BPM felvásárlásától, miközben a Monte Paschi szeptemberben meghatározó részesedést szerzett a Mediobancában.

Az UniCredit közleményében kiemelte, hogy a felvásárlások és összeolvadások (M&A) továbbra is stratégiai eszköznek számítanak a bank számára.

Ugyanakkor az ilyen irányú tárgyalások és előzetes elemzések önmagukban nem jelentenek garanciát arra, hogy bármilyen tranzakció ténylegesen megvalósul.

A pénzintézet szerint akvizícióról kizárólag akkor születhet döntés, ha az illeszkedik a csoport stratégiájához, és megfelel a kitűzött pénzügyi megtérülési elvárásoknak.

A Delfin a Del Vecchio család vagyonkezelő társasága, amely a Monte Paschiban fennálló részesedése mellett jelentős tulajdonhányaddal rendelkezik a Generali biztosítóban is.

