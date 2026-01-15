Nyitottabbak lettünk a hitelfelvételre: minden harmadik magyar szerint most érdemes lépni

A mostani időszak a lakosság 32%-a szerint alkalmas hitelfelvételre, amely lényegesen magasabb arány, mint a tavasszal mért 17%-os érték – derült ki az Impetus Research 2025 decemberében készült, a 18-65 éves magyar lakosságra reprezentatív online kérdőíves felméréséből. A 2025. év végén mért értékek lényegesen eltérnek a 2024 tavasza óta mért korábbi eredményektől.
Azok aránya, akik szerint nagyon kedvezőek a gazdasági és egyéb feltételek a hitelfelvételhez, 6%-ot tesz ki a több éve stabil 2%-os arányhoz képest ez szignifikáns emelkedést jelent. Azok aránya is jelentősen megnőtt az év végén, akik úgy válaszoltak, hogy „inkább alkalmas” (mint nem alkalmas) az idő a hiteligénylésre. A korábbi 15%-os szintről 26%-ra ugrott ez az érték, azaz összességében a lakosság harmada gondolja azt, hogy időszerű lehet most hitelt felvenni. Ezzel párhuzamosan a hitelfelvételt „elutasítók” aránya szignifikánsan csökkent: míg áprilisban a válaszadók 83%-a gondolta azt, hogy nem megfelelő az idő egy hitelfelvételhez, addig ez az arány decemberre már csak 68%-ot tett ki.
A 18-29 éves fiatalok körében látható kimagasló nyitottságot a hitelfelvétel iránt, 43%-uk szerint alkalmas az idő a hiteligénylésre,
ezzel szemben a többi életkori szegmensben „csak” legfeljebb 33% gondolkodik így. Azok, akiknek a háztartásában él 18 évnél fiatalabb gyermek, 2025 decemberében is pozitívabban ítélik meg a körülményeiket hitelezés szempontjából: 37%-uk szerint kedvező a jelenlegi időszak a hiteligényléshez.
„A korábbi időszak eredményeihez képest jelentősen megnőtt a hitelfelvétel iránt érdeklődők aránya, a lakosság harmada szerint alkalmas lehet most az idő erre.
Mindez vélhetően a kedvezményes Otthon Start hitel számlájára írható,
amit az is igazol, hogy a 18-29 évesek kimagasló szintű érdeklődést mutatnak e termék iránt.” – értelmezte az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.
