Őszinte levél érkezik a banki díjakról minden ügyfélnek, nagy újdonság is lesz benne

Január 31-ig minden banki ügyfél tételes kimutatást kap arról, miért és mennyit fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgálatatásokért az elmúlt évben. Idén az MNB kérésére azt is megtudhatjuk a bankunktól, melyik lenne számunkra a legolcsóbb bankszámla, ha bankon belül választunk csomagot. Az év első felében még élni fog a bankok önkéntes vállalása: június 30-ig a működési költségek változása, illetve az infláció miatt sem drágulhatnak a bankszámlák. Ezt követően viszont papíron akár 8 százalék felett is drágulhat a bankolás.

Jön a levél a díjakról, újdonság is lesz benne

Január 31-ig minden banknak egységes, részletes díjkimutatást kell kiküldenie a bankszámlához kapcsolódó összes díjról (bankkártya, átutalások, hitelkártyadíjak stb.) az ügyfelei részére a megelőző 12 hónapra vonatkozóan. 2021 volt az első év, amikor egész évre szóló levelet/e-mailt kaptunk kézhez a bankunktól, ezentúl minden év elején, tehát most is számíthatunk majd a kimutatásra, amelyből

kiderül, mennyit és miért fizettünk a bankoknak az elmúlt évben a számlavezetéshez kapcsolódóan.

Ez azonban nem minden, ugyanis idén még egy plusz feladata is lett a bankoknak. Az MNB kezdeményezésére idén először

a bankok a fogyasztók konkrét bankolási szokásai alapján kedvezőbb árazású számlacsomagra is felhívják a figyelmet.

Erről a jegybank elnöke áprilisban állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel, a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentése és a számlaváltások ösztönzése érdekében

Az Európai Bizottság még 2013-ban publikálta a fizetési számla irányelvet azaz a PAD-ot (Payment Accounts Directive). A szabályozást Magyarország 2016 őszén implementálta, ennek legfontosabb elemei: 1. A szabályozás átláthatóbbá teszi az ügyfeleknek a pénzforgalmi szolgáltatásokat az összehasonlíthatóság megteremtésével. Minden év januárjának végéig egységes díjkimutatást küldenek a bankok, amelyet egészre évre vonatkozóan megkapunk ezentúl. 2. Zökkenőmentes pénzügyi mobilitás a fizetési számlák váltásának megkönnyítésével (ezt az egyablakos bankváltás lehetőségének megteremtésével teljesítették itthon). 3. A szabályozás a fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek számlanyitását alapszintű fizetési számlával ösztönzi.

Hogyan emelhetnek a bankok a díjaikon?

A hitelintézetek kizárólag szigorú jogszabályi feltételek betartásával módosíthatják a bankszámla- vagy kártyadíjaikat. Erre csak olyan ok, körülmény alapján kerülhet sor, amelyik az ügyféllel kötött számlaszerződéskor a bank általános szerződési feltételeiben, üzletszabályzatában már szerepelt.

A költségek változásáról az ügyfeleket legalább 2 hónappal korábban tájékoztatni kell, megnevezve az indokot. Ilyen lehet például:

az adózási környezet megváltozása (pl. tranzakciós illeték emelés)

a jogi, szabályozói környezet megváltozása,

bank által igénybe vett szolgáltatások költségének változása.

Új díjat ennek kapcsán nem lehet bevezetni és nem szabad megváltoztatni a meglévő díj számítási módját sem. A bankoknak az ügyfeleket arról is értesíteniük kell, hogy ha ők a költségemelést nem fogadják el, ingyenesen megszüntethetik számla- és egyéb kiegészítő szerződéseiket.

Önkéntes vállalás: meddig nem emelnek díjat a bankot?

Jellemzően az előző évi fogyasztói árindex mértékével is módosulhatnak a bankszámla díjak. A KSH által közölt adatok szerint 2025-ben 4,4%-os inflációval számolhatunk, azaz ennyivel gond nélkül emelhetnének a bankok. Ám az inflációval való díjemelés csak lehetőség a bankoknak: a korábbi években pl. számos bank nem hárította át (üzletpolitikai okokból vagy a piaci verseny miatt) az infláció okozta költségváltozásokat ügyfeleire. A Bankmonitor az elmúlt évek tapasztalatán alapuló becsléséből kiindulva korábban úgy vélte, körülbelül az infláció 70%-a épül be a számlaköltségekbe, ám a bankok 2025 tavaszán önkéntes vállalást tettek:

egyrészt aki tavaly tavasszal megemelte volna a bankszámladíjait, visszavonta az emeléseket, és kárpótolta az ügyfeleket,

másrészt a bankok vállalták, hogy 2026. június 30-ig nem fognak működési költségük változása, illetve az infláció miatt módosítani a lakossági számlaköltségeken.

Mivel a korábban nem érvényesített inflációs díjemelések később is alkalmazhatók, a pénzintézetek a 2025-ös 4,4 százalékos és a 2024-es elmaradt 3,7 százalékos díjemelést is végrehajthatják a lakossági ügyfelek esetében június 30. után, bár kevéssé valószínű, hogy egy lépésben a szektor 8,1 százalékos díjemelést hajt majd végre. A vállalati díjemelésekre ugyanakkor nem vonatkozik a vállalás, itt március-május között jöhetnek majd a bejelentések a díjemelkedésekről. A bankszektor egésze a Bankmonitor korábbi becslése szerint nagyságrendleg 8 milliárd forint bevételről mondott le a vállalás alapján, ez ügyfelenként évente nagyjából 1200 forintot jelent.

Mi lesz a díjkimutatásban?

A díjkimutatások és azok tartalma kapcsán a PAD implementálása óta nem történt jogszabályi változás, így idén is az alábbiak szerint kapjuk meg a különböző díjakat, költségeket (a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a lenti sorrend változhat a bankok által kiküldött kimutatásban):

Jön a megemelt ingyenes készpénzfelvétel

Egy rejtett díjcsökkentésnek is felfogható könnyítés jön viszont azoknak a bankszámla tulajdonosknak, akik eddig nem mindig fértek bele az ingyenes készpénzfelvételi limitbe.

Ugyanis hiába tiltakoztak a bankok, decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. Február 1-jétől jön az új világ az automatáknál, azaz innentől kezdve elméletileg már nem 150 ezer forintot, hanem akár 300 ezer forintot is felvehetünk az automatákból.

Egyelőre nem érkezett hír arról, hogy a limit megemelése miatt külön kellene nyilatkoznia az ügyfeleknek a megemelt keret igénybe vételéről, ám ha így lenne, akkor arról a bankoknak biztosan értesítést kellene küldenie.

Bankváltás vagy számlacsomag-váltás

Ha az éves díjkimutatásban szereplő összegeket túl magasnak tartjuk, alapvetően kétféle megoldást kereshetünk:

egyrészt érdemes lehet a számlahasználati szokásunknak jobban megfelelő csomagot választani a meglévő elsődleges számlavezető banknál,

másrészt dönthetünk a bankváltás mellett.

Az első esetben általában jó megoldás lehet áttekinteni a díjtételeket a kimutatásban, és akár kalkulátor, akár banki ügyintéző segítségével az aktuális ajánlatok között megkeresni a megfelelő csomagot, és átszerződni. A kalkulátorok közül mi a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk ehhez. Fontos lehet figyelembe venni azt is, ha esetleg a közeljövőben más banki terméket, hitelt vennénk fel, akkor hol érdemes számlát nyitni, érdemes-e megtartani a jelenlegi szolgáltatót.

