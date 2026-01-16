Döntött az Alkotmánybíróság: nem fogjuk megtudni, melyik bank mennyit kapott az MNB-től

A Magyar Nemzeti Bank által 2021-ben elindított Zöld Otthon Program a Növekedési Hitelprogram részeként indult, azzal a céllal, hogy a hazai ingatlanpiacon érvényesüljenek a fenntarthatósági szempontok.

A program 2021 ősze és 2022 nyara között legfeljebb 2,5%-os kamattal tett elérhetővé kedvezményes hitelt a jegybank (a bankok számára 0%-on refinanszírozott lakáshitel formájában) azon lakossági hitelfelvevőknek, akik új építésű lakásba költöztek, a program eredményeit az alábbi jegybanki grafika foglalja össze.

Amikor egy, a nyilvánosság előtt névtelenséget kérő médiacég arról érdeklődött a jegybanknál, hogy az egyes pénzintézetek mekkora összegeket kaptak a program keretében, az MNB megtagadta az adatszolgáltatást. A bíróságok a banktitokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva helyt adtak a jegybank álláspontjának.

A kérelmező ezt követően az Alkotmánybírósághoz fordult. Azzal érvelt, hogy a kért információk megismerhetősége teszi lehetővé a közpénzek átlátható és jogszerű felhasználásának ellenőrzését. Álláspontja szerint a banktitok feltétel nélküli, teljes körű védelme ellentétes az Alaptörvény rendelkezéseivel.

Az Alkotmánybírók többsége elutasította ezt az érvelést.

Döntésükben kifejtették, hogy a Zöld Otthon Programban részt vevő bankok nevének és az általuk kapott összegeknek a nyilvánosságra hozatala sértené a jegybank működési önállóságát. Érvelésük szerint az MNB monetáris politikai felelőssége és függetlenségének garanciái kizárják, hogy a jegybankot – kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában – rá lehessen kényszeríteni a monetáris politikai eszközei alkalmazásával kapcsolatos információk közzétételére.

A döntés ugyanakkor megosztotta a testületet.

Hörcherné Marosi Ildikó, Schanda Balázs és Varga Réka alkotmánybírók terjedelmes, markáns különvéleményt fűztek a határozathoz. (Czine Ágnes és Lomnici Zoltán nem ismertetett okokból nem vettek részt az eljárásban.) A különvéleményt jegyző alkotmánybírók szerint a vitatott információk közérdekű adatnak minősülnek, mivel az MNB közfeladatot lát el és közpénzekből működik. Úgy vélik, ezek az adatok nem érintik sem az árstabilitással, sem a devizatartalék-képzéssel és -kezeléssel, sem pedig az árfolyampolitika meghatározásával összefüggő stratégiai kérdéseket. Álláspontjuk szerint a zöldhitelprogram adatainek nyilvánossága nem veszélyeztetné a monetáris politika független megvalósítását.

A kisebbségi álláspontot képviselő alkotmánybírák úgy látták, hogy legalább a jogalkotót fel kellett volna szólítani olyan törvényi garanciák megteremtésére, amelyek biztosítják az információszabadság érvényesülését az MNB zöldhitelezési tevékenységével kapcsolatban. Alternatív megoldásként a bírósági döntések megsemmisítését tartották volna indokoltnak, mivel felfogásuk szerint a programban részt vevő kereskedelmi bankok közreműködői minőségükben nem részesülhetnek a banktitok védelmében.

A többségi döntés következtében a különvéleménynek nincs közvetlen gyakorlati jogi hatása, csupán tájékoztató és iránymutató szerepe marad a közpénzek átláthatóságáról és az információszabadságról szóló szakmai vitákban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images