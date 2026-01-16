Elkotyogta személyes terveit Jamie Dimon, de a JP Morgan szerint csak viccelt

  • Megjelenítés
Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója az Amerikai Kereskedelmi Kamara csütörtöki rendezvényén arról beszélt, hogy még legalább öt évig a bank élén szeretne maradni - írja a Reuters.
Dimon immár két évtizede irányítja vezérigazgatóként az Egyesült Államok legnagyobb bankját, és az ország egyik legbefolyásosabb üzletemberének számít. Utódlásának kérdése régóta foglalkoztatja a Wall Streetet.

"Imádom, amit csinálok. Az igazgatótanácson múlik, meddig folytathatom.

Amíg megvan az energiám, a lelkesedés és a tűz, addig igen, ezt akarom csinálni"

– mondta Dimon. A JPMorgan szóvivője a felszólalás után viszont úgy reagált, hogy

a vezérigazgató csak viccelt, és az utódlási tervek változatlanok maradtak.

Dimon tavaly is megerősítette, hogy öt éven belül tervezi a távozását, pontos időpontot azonban továbbra sem jelölt meg.

A bank negyedik negyedéves nyeresége az elemzői várakozásokat is felülmúlta, elsősorban a volatilis piaci környezetben jól teljesítő kereskedési részlegnek köszönhetően. A részvények árfolyama ennek ellenére esett kedden, mivel a befektetési banki bevételek elmaradtak az előrejelzésektől, és a piac aggódni kezdett Trump elnök hitelkártyaplafon-terve miatt.

Címlapkép forrása: Luke Johnson/Bloomberg via Getty Images

