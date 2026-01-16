Figyelem: négy napod maradt az 1 milliós támogatás igénylésére, akár 2,5 milliót is kaszálhatsz vele

Regisztráció és a szükséges nyomtatványok elérhetősége
Még karácsonykor is változtak a közszolgálati dolgozók által 2026-tól igénybe vehető Otthontámogatás egyes szabályai. Eldőlt: akkor is felvehető a maximális, 1 millió forintos éves támogatás, ha az éves törlesztés nem éri el ezt az összeget, de a teljes lakáshitelből még hátravan legalább ekkora törlesztési kötelezettség (a futamidő végéig esedékes tőke- és kamattartozás együtt). A támogatás lakáscélú hitel törlesztésére, vagy új lakáscélú hitel önerejének előteremtésére használható fel, a további feltételekről itt írtunk részletesen.
A rendeletben szereplő határidők szerint
- a 2026. január 20-áig beérkezett kérelmekre egy összegben, 2026. február 27. napjáig folyósítják az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből még fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget,
- az ezt követően beérkező kérelmekre hiteltörlesztési célú kérelmezés esetén havi részletekben a beérkezést követő hónap tizedik napjáig, majd minden hónapban,
- önerő céllal igényelt kérelmekre a kincstári folyósítást követő tizenöt munkanapon belül folyósítják, a hitelszerződésnek ilyen esetben 180 napon belül kell létrejönnie.
Akik 2026. január 1-jén már fennálló lakáshitelük törlesztésére használnák az Otthontámogatást, azoknak január 20-a éjfélig kell megtenniük az igénylést,
