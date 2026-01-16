Figyelem: négy napod maradt az 1 milliós támogatás igénylésére, akár 2,5 milliót is kaszálhatsz vele

Legkésőbb 2026. január 20-án, vagyis kedden igényelhetik az idei 1 millió forintos Otthontámogatást azok a közszolgálati dolgozók, akik meglévő, 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáshitel-szerződésük törlesztésére vennék azt igénybe. Ez a határidő jogvesztő, érdemes tehát sietni az igényléssel, amelyet a munkáltatónál lehet megtenni. Mivel a támogatás az igénylők bankszámlájára érkezik, és előtörlesztésre is használható a támogatás, akár 2,5 millió forintnyi törlesztőrészletet is meg lehet spórolni egyetlen igényléssel. Mutatjuk, milyen esetekben, illetve személyre szabottabban mekkora lehet az anyagi előny.

Regisztráció és a szükséges nyomtatványok elérhetősége

Még karácsonykor is változtak a közszolgálati dolgozók által 2026-tól igénybe vehető Otthontámogatás egyes szabályai. Eldőlt: akkor is felvehető a maximális, 1 millió forintos éves támogatás, ha az éves törlesztés nem éri el ezt az összeget, de a teljes lakáshitelből még hátravan legalább ekkora törlesztési kötelezettség (a futamidő végéig esedékes tőke- és kamattartozás együtt). A támogatás lakáscélú hitel törlesztésére, vagy új lakáscélú hitel önerejének előteremtésére használható fel, a további feltételekről itt írtunk részletesen.

A rendeletben szereplő határidők szerint

a 2026. január 20-áig beérkezett kérelmekre egy összegben, 2026. február 27. napjáig folyósítják az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből még fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget,

beérkezett kérelmekre egy összegben, az Otthontámogatás teljes nettó 1 milliós keretösszegét, ha a lakáskölcsön-szerződésből még fennálló törlesztőrészletek összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget, az ezt követően beérkező kérelmekre hiteltörlesztési célú kérelmezés esetén havi részletekben a beérkezést követő hónap tizedik napjáig, majd minden hónapban,

a beérkezést követő hónap tizedik napjáig, majd minden hónapban, önerő céllal igényelt kérelmekre a kincstári folyósítást követő tizenöt munkanapon belül folyósítják, a hitelszerződésnek ilyen esetben 180 napon belül kell létrejönnie.

Akik 2026. január 1-jén már fennálló lakáshitelük törlesztésére használnák az Otthontámogatást, azoknak január 20-a éjfélig kell megtenniük az igénylést,