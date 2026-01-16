Óriásit kaszáltak a befektetési bankok, és lehet, hogy idén még nagyobbat fognak

Ted Pick, a Morgan Stanley vezérigazgatója szerint a piaci környezet jelenleg „ideális”, míg David Solomon, a Goldman Sachs első embere úgy véli: a 2021-es rekordév sem jelentette a növekedési pálya végét. Solomon szerint a jelenlegi gazdasági és piaci fundamentumok kifejezetten kedveznek a 2026-os M&A- és tőkepiaci aktivitásnak, ami egy „kiemelkedően erős” évet vetít előre.
A Donald Trump nevével fémjelzett kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a kereskedelmi tárgyalások körüli bizonytalanság ugyan feszültté tette a befektetőket, ám ez éppen a banki kereskedési üzletágak malmára hajtotta a vizet: a folyamatos portfólió-átrendezések kiemelkedő forgalmat generáltak. Ezzel párhuzamosan a deregulációs törekvések és a jegybanki kamatcsökkentések új életet leheltek a korábban stagnáló felvásárlási piacba.
A Morgan Stanley és a Goldman Sachs friss gyorsjelentései tovább fűtötték az optimizmust, a papírok árfolyama jelentősen emelkedett a közzététel után. A hat legnagyobb amerikai bank – köztük a JPMorgan, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo –
együttesen 2021 óta a legmagasabb éves nyereséget könyvelhette el.
A részvényesek sem jártak rosszul: a szektor több mint 140 milliárd dollárt juttatott vissza osztalék és részvény-visszavásárlás formájában.
Az összkép ugyanakkor nem felhőtlen. A hitelkártya-üzletágakat az esetleges kamatplafon bevezetése fenyegeti, emellett több bank a technológiai beruházások után most a hatékonyságnövelésre és a költségkontrollra helyezi a hangsúlyt. Ez további létszámleépítésekkel járhat: tavaly mintegy 10 600 munkahely szűnt meg az ágazatban, ami közel egy évtizedes negatív rekord.
A vezetők a sikerek ellenére óvatosságra intenek. A megugrott eszközárak egy komolyabb korrekció veszélyét hordozzák, ami visszavetheti a kereskedési kedvet, sőt veszteségeket is generálhat. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója hangsúlyozta: bár a kilátások biztatóak, a rendszerben lévő „óriási kockázati tényezők” bármikor felülírhatják az optimista előrejelzéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan fordulat: az utolsó pillanatban torpedózta meg a kriptoszabályozást az egyik legnagyobb tőzsde
"Inkább ne legyen törvény, mint rossz törvény".
Irán ellen készült az elnök, aztán valami történt: ezért napolhatták el a támadást
Sok tényezős játszma.
Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB
A cég kommunikációja megtévesztő volt.
Rekorddal zárta 2025-öt a PannErgy
A cég túlteljesítette a saját előrejelzését.
Íme Vlagyimir Putyin "ördögi" mesterterve? Óriási válság kirobbantásával kényszerítheti térdre Európát
Egy brit lap szerint könnyedén célra vezethet.
Elkotyogta személyes terveit Jamie Dimon, de a JP Morgan szerint csak viccelt
Érdekeseket mondott a legnagyobb amerikai bank vezére.
Brüsszelben már Ukrajna különleges EU-tagságán dolgoznak
Jogok nélkül emelnék mihmarabb Ukrajnát az uniós tagállamok közé
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az idei év Európának és az európai tőkepiacoknak. A YouTube-on vagy... The post 2026 lehet a
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigényüket és növeljék túlélési esélyeiket. Ez ráadásul egy visszafo
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is. Ez akkor jön létre, hogy ha valamilyen oknál fogva csak egy különleges részmint
Íme a részletes Otthoni Energiatároló Program pályázat, de siess, ha be akarod adni!
Az Otthoni Energiatároló Program keretében elérhető, vissza nem térendő támogatás akár 2,5 millió forintot fedezhet napelemes rendszerek bővítésére vagy új telepítésére energiatárolóva
A zöldátmenethez elmaradhatatlan a társadalmi egyeztetés
Európában egyre nő a feszültség a zöldátállás körül, mert a helyi közösségek gyakran úgy érzik, a döntések a fejük felett születnek.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
2026 nagy kérdése: melyik magyar gazda tudja túlélni az évet?
Aki nem fejleszt, az feladja.
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!