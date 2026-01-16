  • Megjelenítés
Óriásit kaszáltak a befektetési bankok, és lehet, hogy idén még nagyobbat fognak
Bank

Óriásit kaszáltak a befektetési bankok, és lehet, hogy idén még nagyobbat fognak

Portfolio
Rekordévet zárt a Wall Street: az Egyesült Államok legnagyobb pénzintézetei tavaly összesen 134 milliárd dolláros kereskedési bevételt értek el, miközben a vállalati felvásárlások és a tőkepiaci tranzakciók is látványos élénkülésnek indultak. A bankvezérek szerint a kedvező konjunktúra nincs kifulladóban, épp ellenkezőleg: a folyamat idén is kitarthat, noha a kockázatok továbbra is jelentősek - írja a Bloomberg.

Ted Pick, a Morgan Stanley vezérigazgatója szerint a piaci környezet jelenleg „ideális”, míg David Solomon, a Goldman Sachs első embere úgy véli: a 2021-es rekordév sem jelentette a növekedési pálya végét. Solomon szerint a jelenlegi gazdasági és piaci fundamentumok kifejezetten kedveznek a 2026-os M&A- és tőkepiaci aktivitásnak, ami egy „kiemelkedően erős” évet vetít előre.

Kapcsolódó cikkünk

Sziporkáznak a befektetési bankárok: még a 2025-ös aranyévüknél is jobb lehet az idei

A Donald Trump nevével fémjelzett kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a kereskedelmi tárgyalások körüli bizonytalanság ugyan feszültté tette a befektetőket, ám ez éppen a banki kereskedési üzletágak malmára hajtotta a vizet: a folyamatos portfólió-átrendezések kiemelkedő forgalmat generáltak. Ezzel párhuzamosan a deregulációs törekvések és a jegybanki kamatcsökkentések új életet leheltek a korábban stagnáló felvásárlási piacba.

A Morgan Stanley és a Goldman Sachs friss gyorsjelentései tovább fűtötték az optimizmust, a papírok árfolyama jelentősen emelkedett a közzététel után. A hat legnagyobb amerikai bank – köztük a JPMorgan, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo –

együttesen 2021 óta a legmagasabb éves nyereséget könyvelhette el.

Még több Bank

Távozik az MBH vezére a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumából

Figyelem: négy napod maradt az 1 milliós támogatás igénylésére, akár 2,5 milliót is kaszálhatsz vele

Elkotyogta személyes terveit Jamie Dimon, de a JP Morgan szerint csak viccelt

A részvényesek sem jártak rosszul: a szektor több mint 140 milliárd dollárt juttatott vissza osztalék és részvény-visszavásárlás formájában.

Kapcsolódó cikkünk

Erős számokat közölt a Morgan Stanley, tetszik a befektetőknek a gyorsjelentés

Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Az összkép ugyanakkor nem felhőtlen. A hitelkártya-üzletágakat az esetleges kamatplafon bevezetése fenyegeti, emellett több bank a technológiai beruházások után most a hatékonyságnövelésre és a költségkontrollra helyezi a hangsúlyt. Ez további létszámleépítésekkel járhat: tavaly mintegy 10 600 munkahely szűnt meg az ágazatban, ami közel egy évtizedes negatív rekord.

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus lépést lengetett be Trump, nagyot estek a kártyatársaságok és egyes bankok

Munkahelyek tömegei szűnhetnek meg napokon belül az amerikai nagybanknál

A vezetők a sikerek ellenére óvatosságra intenek. A megugrott eszközárak egy komolyabb korrekció veszélyét hordozzák, ami visszavetheti a kereskedési kedvet, sőt veszteségeket is generálhat. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója hangsúlyozta: bár a kilátások biztatóak, a rendszerben lévő „óriási kockázati tényezők” bármikor felülírhatják az optimista előrejelzéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Putyin "ördögien cinikus" tervéről beszélnek, Moszkva atomfegyvert is bevetne Európa ellen? – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Őszinte levél érkezik a banki díjakról minden ügyfélnek, nagy újdonság is lesz benne
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility