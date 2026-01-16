Óriásit kaszáltak a befektetési bankok, és lehet, hogy idén még nagyobbat fognak

Ted Pick, a Morgan Stanley vezérigazgatója szerint a piaci környezet jelenleg „ideális”, míg David Solomon, a Goldman Sachs első embere úgy véli: a 2021-es rekordév sem jelentette a növekedési pálya végét. Solomon szerint a jelenlegi gazdasági és piaci fundamentumok kifejezetten kedveznek a 2026-os M&A- és tőkepiaci aktivitásnak, ami egy „kiemelkedően erős” évet vetít előre.

A Donald Trump nevével fémjelzett kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és a kereskedelmi tárgyalások körüli bizonytalanság ugyan feszültté tette a befektetőket, ám ez éppen a banki kereskedési üzletágak malmára hajtotta a vizet: a folyamatos portfólió-átrendezések kiemelkedő forgalmat generáltak. Ezzel párhuzamosan a deregulációs törekvések és a jegybanki kamatcsökkentések új életet leheltek a korábban stagnáló felvásárlási piacba.

A Morgan Stanley és a Goldman Sachs friss gyorsjelentései tovább fűtötték az optimizmust, a papírok árfolyama jelentősen emelkedett a közzététel után. A hat legnagyobb amerikai bank – köztük a JPMorgan, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo –

együttesen 2021 óta a legmagasabb éves nyereséget könyvelhette el.

A részvényesek sem jártak rosszul: a szektor több mint 140 milliárd dollárt juttatott vissza osztalék és részvény-visszavásárlás formájában.

Az összkép ugyanakkor nem felhőtlen. A hitelkártya-üzletágakat az esetleges kamatplafon bevezetése fenyegeti, emellett több bank a technológiai beruházások után most a hatékonyságnövelésre és a költségkontrollra helyezi a hangsúlyt. Ez további létszámleépítésekkel járhat: tavaly mintegy 10 600 munkahely szűnt meg az ágazatban, ami közel egy évtizedes negatív rekord.

A vezetők a sikerek ellenére óvatosságra intenek. A megugrott eszközárak egy komolyabb korrekció veszélyét hordozzák, ami visszavetheti a kereskedési kedvet, sőt veszteségeket is generálhat. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója hangsúlyozta: bár a kilátások biztatóak, a rendszerben lévő „óriási kockázati tényezők” bármikor felülírhatják az optimista előrejelzéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio