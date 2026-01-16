  • Megjelenítés
Távozik az MBH vezére a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumából
Bank

Távozik az MBH vezére a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumából

Portfolio
A Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke, Barna Zsolt bejelentette, hogy január 31-ei hatállyal lemond elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról.

„Bő egy évvel ezelőtt azért vállaltam a kuratóriumi elnökséget, hogy kollégáim segítségével elkészítsük a Pécsi Tudományegyetem modernizációs programját. Az elmúlt időszakban a teljes egyetemi vezetés bevonásával gőzerővel dolgoztunk a modernizációs projekten, mely január végén lezárul.  Az egyetem tavaly októberben olyan rektort választott, aki a modernizációs program kidolgozásában az elejétől részt vett, a magáénak tekinti és képes végrehajtani azt. Így minden esély megvan arra, hogy a PTE megújulási pályára lépjen. Ezzel teljesítettem az eredeti vállalást és

tekintettel arra, hogy az MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választott, a jövőben üzleti feladataimra szeretnék koncentrálni

és kuratóriumi szerepkörömről lemondok. Ezúton is köszönetet mondok minden egyetemi polgárnak, aki segítette a modernizációs program indulását és a kuratóriumnak sok sikert kívánok annak végigviteléhez” - mondta Barna Zsolt a bejelentés kapcsán.

A közlemény szerint a változás nem érinti a PTE és az MBH Bank közti stratégiai együttműködést, melynek keretében a banki szakértők és vezetők tudásmegosztással segítik a pécsi oktatást, valamint az MBH Bank saját tanszékkel és ösztöndíjjal támogatja a gazdasági képzést.

