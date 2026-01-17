Kiakadtak a befektetők, ragaszkodnak a régi vezérhez a neobanknál

A brit Monzo mobilbank kibővített szerepkört szán TS Anil vezérigazgatónak, miután a vezető jövő hónapban lemond posztjáról. A döntés a befolyásos részvényesekkel folytatott egyeztetések eredménye, akik korábban tiltakoztak Anil távozásának bejelentése után – írta szombaton a Financial Times.

A bank októberben jelentette be, hogy

Anil közel hat év vezérigazgatói munka után februárban átadja helyét Diana Layfieldnek, a Google egyik korábbi vezetőjének.

A Monzo eredetileg tanácsadói szerepkört szánt a távozó vezetőnek, aki így kikerült volna az igazgatóságból. A részvényesekkel folytatott tárgyalásokat követően azonban a bank most már szélesebb hatáskört tervez számára.

Anil pontos pozíciója és titulusa egyelőre nem végleges, de várhatóan megtartja igazgatósági tagságát.

