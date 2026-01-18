  • Megjelenítés
Fontos szerepet kapott Vaszily Miklós az MBH Banknál
Fontos szerepet kapott Vaszily Miklós az MBH Banknál

Vaszily Miklós lett a felügyelőbizottság elnöke az MBH Banknál ismét.

Az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottsága 4/2026. (01.16.) MBHB-FB számú határozatával a felügyelőbizottság tagjai közül Vaszily Miklóst választotta meg a testület elnökének

2026. január 16-ától felügyelőbizottsági mandátuma lejártáig, vagyis 2030. május 31-éig

- közölte a társaság a BÉT honlapján.

Vaszily Miklós felügyelőbizottsági taggá és elnökké történő megválasztását a Magyar Nemzeti Bank 2025. december 5. napján kelt H-EN-I556/2025. számú határozatával engedélyezte - ismertették.

