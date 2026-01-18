  • Megjelenítés
Jamie Dimon megerősítette, hogy nem kapott ajánlatot a Fed elnöki tisztségére
Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója közölte, hogy nem kapott felkérést a Federal Reserve elnöki posztjára, miután Donald Trump amerikai elnök is cáfolta, hogy ilyen ajánlatot tett volna neki.

Dimon szombaton megerősítette, hogy

Nem keresték meg a Fed elnöki tisztségével kapcsolatban.

Nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy Trump visszautasította a Wall Street Journal korábbi értesülését, amely szerint felajánlotta volna neki a pozíciót:

Nem volt ajánlat"

– mondta Dimon.

A bank szóvivője, Trish Wexler ugyanakkor elismerte, hogy

a JPMorgannek határozottabban kellett volna reagálnia a Wall Street Journal cikkének megjelenése előtt.

Trump szombaton azt is bejelentette, hogy a következő két hétben pert indít a JPMorgan ellen. Azt állítja, hogy a bank a 2021. január 6-i Capitolium elleni támadást követően megtagadta tőle a szolgáltatásait. A pénzintézet szóvivője nem kívánt konkrét ügyfelekről nyilatkozni, ugyanakkor hangsúlyozta: meggyőződésük szerint senki számláját nem szabad politikai vagy vallási meggyőződése miatt megszüntetni.

Dimon, a Wall Street egyik legbefolyásosabb szereplője a héten nyíltan kiállt a Fed függetlensége mellett. Ezt azután tette, hogy az igazságügyi minisztérium bűnügyi nyomozást indított Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök ellen, akinek mandátuma májusban jár le.

A JPMorgan vezetése bírálta a Trump-kormányzat javaslatát is, amely 10 százalékos plafont vezetne be a hitelkártyák kamataira. Szerintük ez a lépés milliók számára tenné elérhetetlenné a hitelhez jutást.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Luke Johnson/Bloomberg via Getty Images

