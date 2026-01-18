Két nap múlva életbe lépne a hitelkártyás kamatplafon, de még mindig nem tudni a részleteket

Az amerikai bankok kedd óta kényes politikai helyzetben találták magukat: reagálniuk kellett Donald Trump elnök felhívására a hitelkártya-kamatok maximálásáról, miközben a pénzügyi szektor nagy része tanácstalanul figyelte a fejleményeket.
Trump január 10-én jelentette be, hogy január 20-tól egyéves időtartamra 10 százalékban maximálná a hitelkártya-kamatokat. A bejelentés megütötte a bankrészvények árfolyamát, az érintett pénzintézetek viszont arra figyelmeztettek, hogy egy ilyen lépés korlátozná a fogyasztók hitelhez jutását.
A Fehér Ház ugyanakkor eddig nem közölt részleteket arról, pontosan hogyan lépne életbe a korlátozás, és miként tartatnák be.
Szabályozási szakértők és elemzők szerint ekkora horderejű intézkedést nem lehet pusztán elnöki hatáskörben vagy a pénzügyi felügyeleten keresztül bevezetni; ehhez kongresszusi jogalkotásra lenne szükség. Hasonló törvényjavaslatok azonban korábban már többször is elbuktak.
Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója felvetette az önkéntes "Trump-kártyák" ötletét.
Ezeket a bankok kényszer nélkül, saját döntésük alapján kínálnák. A Bloomberg pénteki beszámolója szerint a kormányzat azt is fontolgatja, hogy végrehajtási rendelettel próbálja megkerülni a törvényhozást.
Az egyértelmű iránymutatás hiánya nehéz helyzetbe hozta a bankokat. Egyes elemzők szerint az iparág kompromisszumra törekedhet: alacsonyabb kamatozású, de kevesebb kedvezményt nyújtó új kártyatermékeket dobhatnak piacra, hogy részben teljesítsék az elnöki elvárást.
Egy nagybankban dolgozó, névtelenséget kérő forrás szerint a pénzintézetek értetlenül álltak a helyzet előtt, hiszen pénteken még semmiféle jogi vagy szabályozási kötelezettség nem volt érvényben. A bankszektor képviselői egyeztetéseket kezdtek a kormányzattal, hogy tisztább képet kapjanak. A bejelentés váratlanul érte az iparágat: az egyik bank például előre felkészítette vezérigazgatóját arra az esetre, ha hívást kapnának a kormányzattól.
A szektor évek óta következetesen lobbizik a kamatplafonokat előíró törvényjavaslatok ellen, és ez a hozzáállás most sem változott. Egy szakmai szervezet képviselője szerint a bankok a következő hetekben várhatóan tovább erősítik érdekérvényesítő tevékenységüket Washingtonban.
Trump bejelentését sokan úgy értelmezik, hogy az idei kongresszusi választások előtt a megélhetési költségek miatt aggódó szavazókat próbálja megszólítani. A hitelkártya-kamatok leszorítása olyan látványos lépés lehetne, amelyet a választók közvetlenül is érzékelnek.
Az elnök határozottan elvárja a hitelkártya-társaságoktól, hogy ezt megtegyék. Ez elvárás, sőt követelés
– mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, de konkrét következményeket arra az esetre, ha a cégek nem alkalmazkodnak, nem részletezett.
A hitelkártyák rendkívül jövedelmező üzletágat jelentenek, ezért egy kötelező kamatplafon érzékenyen érintené a nagybankok és kártyatársaságok nyereségességét. A kibocsátók ezért inkább kompromisszumos megoldásokat kínálhatnak: bizonyos ügyfeleknek alacsonyabb kamatot, vagy egyszerű, kedvezmények nélküli kártyákat 10 százalékos kamattal és alacsonyabb hitelkerettel. Egyes bankok, például a Bank of America, már most is kínálnak hasonló termékeket.
A bankok ugyan ellenállhatnak, de ennek megvannak a korlátai – jegyezte meg Brian Mulberry, a Zacks Investment Management portfóliómenedzsere. Szerinte a szabályozási bizonytalanság addig piaci ingadozásokat okozhat, amíg nem tisztázódik a helyzet sem a bankok, sem a felügyeleti szervek számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
