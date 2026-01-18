Újra hódít a készpénz Magyarországon - Mégis mi folyik itt?

Készpénzállomány
mintegy 4,6%-kal nőtt tavaly a forint készpénzállomány Magyarországon.
Ez valamivel magasabb növekedés, mint a decemberi (szintén hó/hó) 3,3 százalékos infláció, és nagyjából megfelelhet a nominális GDP-növekedésének (tavaly 4,4% volt az éves infláció a KSH adatai szerint, a reál GDP nagyjából stagnálhatott).
Ha a növekedési ütemet nézzük, 2023-ban 14 év után először csökkent, 2024-ben aztán újra emelkedni kezdett a készpénzállomány.
A készpénzállomány változásának mozgatórugói lehettek:
- A lakosság az összgazdasági készpénzállomány nagyjából háromnegyedét (73%-át) tartja magánál, részben pénzforgalmi célból. Ám a lakossági fogyasztás 2025 egészében csak visszafogottan emelkedett (a kiskereskedelem éves összevetésben 2,5 százalékkal nőtt novemberben, amely alulmúlta az első 11 hónap 2,8 százalékos átlagát).
- Az elektronikus fizetések, a qvik és a kártyás fizetési módozatok rohamos terjedése a készpénz pénzforgalmi szerepét tovább erodálhatta 20225-ben.
- A megtakarítási céllal tartott készpénzállomány a még mindig magas, 4,4%-os infláció miatt továbbra is sokat vesztett reálértékéből egy év alatt, ami a hozamot termelő befektetésekhez csatornázhatta a készpénzt, tehát az állomány csökkenésének irányába hatott. (Az alábbi grafikonon sötétkékkel látszódik a lakosságnál tartott készpénz, ebben az adatban a valuta szerepel).
Külföldi készpénzes trendek és Magyarország
Magyarországon tavaly alkotmányos jog lett a készpénzhasználat, ám ez egyik pillanatról a másikra biztosan nem változtatta meg azt, hogyan gondolkodunk a készpénzről és mire használjuk azt. Valószínűleg ennek a momentumnak kevés köze van ahhoz, hogy nőtt a készpénzállomány, a pénzügyi és gyakorlati megfontolások valószínűleg ennél sokkal fontosabbak.
A készpénzhasználat általánosságban folyamatosan visszaszorul a világon, de az egyes országok helyi sajátosságok, szokások és infrastrukturális örökségek miatt sokszor eltérő pályán mozognak. Az EKB eurozónában elvégzett 2024-es felmérése szerint a fizetések számát tekintve
a tranzakciók 52%-ánál használnak a vásárlók készpénzt a pénztáraknál, szemben a 2022-es 59%-kal.
Az értéket tekintve
- a bankkártyák számítanak a legdominánsabb fizetési eszköznek (45%-os részesedéssel),
- ezt követi a készpénz (39%)
- és a mobilalkalmazások (7%).
- A fennmaradó 9 százaléknyi tranzakciót egyéb fizetési megoldásokkal teljesítik.
A fogyasztók átlagosan gyorsabbnak és könnyebben használhatónak tartják a kártyákat, a készpénzt viszont hasznosabbnak tartják a kiadásaik kezelésében és a magánéletük védelmében.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy norvég pénzügyi információs oldal, a Finansplassen a Világbank, az Eurostat statisztikáit és más nyilvánosan elérhető adatokat összesített, hogy megvizsgálta, melyik országok járnak a legközelebb egy készpénzmentes gazdaság létrehozásához.
Magyarország a 45 európai országot tömörítő listán a 22. helyen szerepel, azaz a rangsor kellős közepén voltunk.
Elektronikus fizetések
Az elektronikus fizetések nagy részét még mindig a kártyás tranzakciók teszik ki. Ezen a fronton éves szinten jellemzően két számjegyű bővülés látható mind tranzakciós forgalomban, mind a fizetések értékét tekintve.
A kártyás készpénzfelvételek száma mindeközben hosszabb ideje óvatosan csökken, míg értéke lassú növekedés után az elmúlt két évben szintén elkezdett csökkenni: az elmúlt 8 negyedévben éves alapon 7-ben csökkent a felvett összeg.
Összességében ma Magyarországon már durván kétszer több pénzt költünk kártyával, mint amennyit felveszünk velük. A fizetési szokások viszonylag lassan, de biztosan változnak:
10 ÉVVEL EZELŐTT PÉLDÁUL MÉG KÖZEL 2,5-SZER TÖBB KÉSZPÉNZT VETTÜNK FEL BANKKÁRTYÁKKAL, MINT AMENNYIT FIZETTÜNK VELÜK.
A kártyák mellett egyre több fizetési helyzetben (elsősorban online, de már néhány boltban is) jelenik meg a hazai Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetés. Emlékezetes, hogy a fizikai boltok közül az egyik első fecske a CBA volt, amely kilenc Príma üzletében indította el idén január végén az Azonnali Átutalási Rendszerre épülő qvik fizetést. Itt az önkiszolgáló kasszáknál fizethetünk a QR-kódos megoldással. Decemberben csatlakozott hozzájuk a Praktiker is, a fizetési módozat tavaly december 11-től mind a 23 üzletében elérhetővé vált.
ATM-ek mindenütt, duplázódik az ingyenes készpénzfelvétel
A 2026-os fizetési trendekbe valószínűleg az is beleszól majd a készpénz javára, hogy hiába tiltakoztak a bankok, decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. Február 1-jétől jön az új világ az automatáknál, azaz innentől kezdve elméletileg már nem 150 ezer forintot, hanem akár 300 ezer forintot is felvehetünk az automatákból.
Azt se felejtsük el, hogy tavaly tavasszal a kormány (az MNB, mint szakmai lebonyolító) előírta a bankoknak, hogy minden településre telepítsenek legalább egy ATM-et. Az ezer fős településeken 2025 év végéig kell a bankoknak teljesíteniük az ukázt,
idén pedig jönnek az 500 fő alattiak.
Ugyan a bankrendszer „összedolgozhat”, és optimalizálhat is, azaz áthelyezhet ATM-eket, de több száz, potenciálisan több, mint ezer új ATM telepítése nélkül nem lehetne teljesíteni az elvárásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
