Történetének harmadik tőkeemelését hajtotta végre az EBRD Ukrajna érdekében

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tagjai a tőkeemeléshez rendelkezésre bocsátott részvényeket csaknem maradéktalanul lejegyezték - közölte hétfőn a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakításának finanszírozására 1991-ben alakult londoni pénzintézet.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által

az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD tőkebázisa 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank hétfői tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték. A tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes "elsöprő többsége" részt vett - áll a beszámolóban.

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében.

A bankot a részvényes országok és szervezetek 10 milliárd ecu tőkével alapították 1991-ben - az ecu (European Currency Unit) az euró előtti közös európai elszámolási eszköz volt -, majd ezt a tőkeállományt 1996-ban 20 milliárd ecu-re, 2010-ben, a globális pénzügyi válság nyomán 30 milliárd euróra emelték.

Hétfői beszámolójában az EBRD hangsúlyozta, hogy a 4 milliárd eurós mostani harmadik tőkeemelés nyomán a banknak még több forrása lesz jelentős és tartós befektetések végrehajtására az ukrán reálgazdaságban a háború és az újjáépítés időszakában egyaránt.

Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.

Megalapítása óta a bank 7800 programra több mint 220 milliárd euró finanszírozást folyósított a működési területét alkotó gazdaságoknak, és tavaly minden eddiginél több, az egy évvel korábbi rekordnál is nagyobb értékű befektetéseket hajtott végre ebben az országcsoportban.

A friss összegzés szerint az EBRD 2025-ben 16,8 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában a tevékenységi térségéhez tartozó gazdaságoknak, megdöntve az előző finanszírozási rekordot, amelyet 2024-ben ért el 16,6 milliárd eurós támogatással.

A beszámoló szerint az EBRD tavaly 640 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást; ez is rekord a pénzintézet három és fél évtizedes eddigi történetében. Az EBRD Ukrajnát 2025-ben 2,9 milliárd euró finanszírozásban részesítette. E támogatási programok zömét a pénzintézet a kritikus fontosságú ukrajnai infrastrukturális létesítményekre és az energiaellátási biztonság fenntartására fordította.

A háború kezdete óta az EBRD több mint 9,1 milliárd euró finanszírozást folyósított Ukrajna számára; ehhez 3,3 milliárd euróval járultak hozzá az EBRD pénzügyi partnerintézményei. Az EBRD jelenleg Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője.

