Nagy buborék fenyeget: a pénzügyi guruk szerint elszaporodtak a veszélyes csótányok

A First Brands Group tavaly szeptemberi esete fordulópontot jelentett a magánhitelpiac kritikusai számára. Az erősen eladósodott amerikai autóalkatrész-gyártó fizetési gondokba ütközött, rávilágítva arra, hogy az olcsó finanszírozás éveiben a háttérben agresszív adósságszerkezetek épültek ki. A JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon arra figyelmeztetett, hogy a magánhitelezési kockázatokat mindenki látja, és
a gazdasági helyzet romlásával várhatóan csótányok kerülnek majd elő.
Ray Dalio, a Bridgewater alapítója szintén óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy a magas kamatok egyre nagyobb nyomás alá helyezik a tőkeáttételes magánbefektetéseket.
Noha az év végén a nagyobb Wall Street-i szereplőktől – köztük az Apollótól, az Arestől és a Blackstone-tól – több mint 7 milliárd dollárt vontak ki a befektetők, a tőke mégis folyamatosan áramlik az ágazatba. A KKR a múlt héten 2,5 milliárd dollárt gyűjtött ázsiai hitelalapjához. A TPG decemberben több mint 6 milliárd dollárral zárta harmadik zászlóshajó-alapját, jócskán túlszárnyalva a 4,5 milliárd dolláros célt. A Neuberger Berman novemberben 7,3 milliárd dollárt gyűjtött ötödik magánhitelalapjába, míg a Granite Asia decemberben első pánázsiai stratégiájához szerzett több mint 350 millió dollárt a Temasek, a Khazanah Nasional és az Indonesia Investment Authority támogatásával.
A Goldman Sachs szerint a magánhitelezés ma már több ezermilliárd dolláros piac, amely a nyugdíjalapok, biztosítók és alapítványok számára alapvető portfólióelemmé vált. A JPMorgan 2026-os alternatív befektetési előrejelzése szerint – bár a piac egyes szegmenseiben valóban lazultak a hitelezési sztenderdek – a keresletet továbbra is erős, strukturális tényezők támasztják alá. Ilyen például a középvállalatok, az infrastruktúra-fejlesztők és az eszközalapú hitelfelvevők tartós finanszírozási igénye.
Az ágazat alakulásában a szabályozási környezet is kulcsszerepet játszik. A 2008-as pénzügyi válság utáni reformok – a magasabb tőkekövetelmények és a szigorúbb kockázati súlyozás – jelentősen megdrágították a bankok számára a kockázatosabb vállalati hitelek tartását.
A hagyományos bankok fokozatos visszavonulásával a magánhitelezési alapok váltak a középvállalatok egyik fő finanszírozójává.
A feszültség jelei azonban egyre nehezebben hagyhatók figyelmen kívül. A Goldman Sachs adatai szerint a hitelfelvevők mintegy 15 százaléka már nem termel elegendő készpénzt ahhoz, hogy teljes mértékben kifizesse a kamatokat, és sokan csupán minimális mozgástérrel működnek. A kamatcsökkentések ugyan némi enyhülést hozhatnak, de a mögöttes gyengeségeket önmagukban nem orvosolják.
A kockázatok ugyanakkor nem egyenletesen oszlanak el a különböző régiók között. Ming Eng, a Granite Asia ügyvezető igazgatója szerint Ázsiában a magánhitelezési piac jóval kevésbé telített, mint az Egyesült Államokban vagy Európában.
Nem látjuk azt a fajta tőkeáttételt vagy a szerződéses feltételek olyan fokú lazulását, ami miatt az USA-ban aggódnak
– mondta, hozzátéve, hogy Ázsia a fejlődés egészen más szakaszában van. A régióban sok hitelfelvevő még mindig alapító vagy családi tulajdonban lévő vállalkozás, amely elsősorban bankokra vagy saját tőkére támaszkodik. "Amit Ázsiában látunk, az nagyrészt konzervatív: alacsonyabb tőkeáttétel, erősebb szerződéses biztosítékok, és a tőke mögött valódi működési sztori áll, nem pénzügyi bűvészkedés."
