Új veszély leselkedik a bankokra - AI-stresszteszt jöhet Londonban

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A bizottság friss jelentése szerint a Bank of England, a Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) és a pénzügyminisztérium nem tart lépést az AI-ból fakadó kockázatokkal, pedig a brit pénzügyi vállalatok több mint háromnegyede már használja a technológiát. A képviselők úgy vélik, hogy

az AI okozta esetleges piaci sokkhatások stressztesztes vizsgálata lenne az első logikus lépés.

A pénzintézetek rohamtempóban vezetik be a mesterséges intelligenciát:

befektetési stratégiákat dolgoznak ki vele,

adminisztratív feladatokat automatizálnak,

valamint biztosítási igényeket dolgoznak fel.

A bizottság elismerte, hogy mindez jelentős előnyökkel járhat a fogyasztók számára, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az AI-tól és a felhőszolgáltatóktól való függés új típusú stabilitási kockázatot teremt.

Meg Hillier, a bizottság elnöke úgy fogalmazott:

A rendelkezésemre álló információk alapján nem vagyok meggyőződve arról, hogy pénzügyi rendszerünk felkészült egy komolyabb, AI-hoz köthető incidensre, és ez aggasztó.

A képviselők felszólították az FCA-t, hogy az év végéig tegyen közzé iránymutatást az AI pénzügyi alkalmazásának korlatairól, és nevezze meg a felelős döntéshozókat. Emellett szerintük az Amazon Web Serviceshez és a Google Cloudhoz hasonló felhőszolgáltatókat kritikus iparági szereplőkké kellene minősíteni a hatékonyabb felügyelet érdekében.

Mindkét felhőszolgáltató jelezte a képviselőknek, hogy számít a "kritikus harmadik felek" szabályozási rendszerébe való bevonására. A Google közölte, hogy már fel is készült erre, a pénzügyminisztérium azonban egyelőre nem lépett. A fenyegetés valódiságát jól mutatja, hogy az AWS októberben súlyos üzemzavart szenvedett, ami több vállalatot, köztük a Lloyds bancsoportot is megbénította.

Szakértők arra figyelmeztettek, hogy az AI-alapú kereskedés felerősítheti a nyájviselkedést, ezáltal növeli a pénzügyi stabilitási kockázatokat és a kibertámadásoknak való kitettséget. Jonathan Hall, a Bank of England Pénzügyi Politikai Bizottságának külső tagja szerint hasznos lenne egy kifejezetten az AI-ra fókuszáló piaci stresszteszt.

A pénzügyminisztérium válaszul két "AI-bajnok" kinevezését jelentette be, akik a mesterséges intelligencia biztonságos bevezetését segítik a pénzügyi szektorban. Harriet Rees a Starling Banktól és Rohit Dhawan a Lloyds Banking Grouptól támogatja majd a vállalatokat a technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázásában, miközben a fogyasztók és a pénzügyi stabilitás védelmét tartják szem előtt.

A pénzügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a kormány "megfelelő egyensúlyt kíván teremteni az AI kockázatainak kezelése és hatalmas lehetőségeinek kiaknázása között". A Bank of England és az FCA egyaránt üdvözölte a bizottsági jelentést, és jelezte, hogy alaposan meg fogja vizsgálni az abban szereplő ajánlásokat.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images