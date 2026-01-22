Eldurvult az Otthon Start-verseny: több százezres jóváírásokkal csábítanak a bankok

A program 403 milliárd forintnyi hitelszerződésnél és nagyjából 12 ezres darabszámnál járt november végén, karácsonyra pedig elérte a 15 ezret. A bankok alapvetően háromféle anyagi ösztönzővel versenyeznek a hitelfelvevőkért:

Ajándékpénzt, jóváírást adnak az igénylőknek valamilyen formában, a hitelkamat még az évi 3 százalékos szint alá is mehet, egyes díjakat elengednek, átvállalnak a bankok.

Jóváírások

A CIB Banknál az Otthon Start hitelt igénylők 200 ezer forint jóváírást kaphatnak még pluszban a pénzintézettől. Az akció a 2026.01.01. és 2026.03.31. között befogadott hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a folyósításának – több részletben folyósított kölcsönnél az első részlet folyósításának – legkésőbb 2026.05.31-ig meg kell történnie. A 200 ezer forintot a bank a hitel folyósítását követő 30 napon belül a kölcsön törlesztésére szolgáló bankszámlára írja jóvá. A kapott jóváírást az adósnak vissza kell fizetnie abban az esetben, ha a kérdéses hitelt a felvételt követő 3 éven belül végtörlesztené.

Az Erste Bank is 200 ezer forint ajándékpénzzel csábítja a támogatott hitel iránt érdeklődőket. Az akció 2025.09.01-től visszavonásig van érvényben. Az igénylőnek aktívan kell használnia a bankszámláját – valamilyen jóváírásnak kell érkeznie a számlára – és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bank marketing célú megkereshesse őt. E nélkül a 200 ezer forintot nem fogják jóváírni. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

A Gránit Banknál is 200 ezer forintos plusz jóváírást kínálnak az Otthon Start igénylőknek. Az akció a 2025.12.01. és 2026.01.31 között beérkezett hiteligénylésekre érvényes. A kölcsön folyósításának is meg kell történnie 2026.04.30-ig. Elvárás továbbá, hogy a hitelhez kapcsolódó számlára legalább 250 ezer forint jövedelemjóváírás érkezzen havonta. A 200 ezer forintot utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 4 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét, vagy ha a hitelt ezen időszak alatt a banknak fel nem róható okból felmondják.

A K&H Bank is 200 ezer forint ajándékpénzt ad azon első lakásszerzőknek, akik náluk veszik fel a lakáshitelt. A bank elvárja az ügyfelektől a jóváírásért cserébe, hogy rajtuk keresztül kössenek lakásbiztosítást, melyet legalább 3 évig rendben fizetnek. Emellett hozzá kell járulnia az adósnak ahhoz, hogy adatait a bank megossza a K&H Márkacsoport tagjaival.

A MagNet Bank is 200 ezer forintos ajándékkal csalogatja az érdeklődőket. Ott elvárás, hogy legalább 10 millió forint Otthon Start hitelt igényeljenek az érdeklődők. Az akció 2026.01.01-től visszavonásig érvényes.

Az MBH Banknál alapvetően 200 ezer forint plusz jóváírást kapnak azok, akik legalább 10 millió forint összegben igényelnek támogatott hitelt. E mellett vállalják, hogy legalább 350 ezer forint jövedelemjóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájukra. Speciális bankszámlával rendelkeznek, vagy olyat nyitnak a pénzintézetnél. Ilyen számla lehet a MBH Prémium Számlacsomag, MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, MBH Partner Plusz Számlacsomag vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag. További 20 ezer forint, azaz összesen 220 ezer forint jóváírást kapnak azok, akik a fentiek mellett még Fundamenta LTP szerződést is kötnek hitelszerződés mellé.

Az OTP Bank is beállt a sorba, ott akár 240 ezer forint jóváírás kaphatnak az érdeklődők. Itt azonban van egy csavar, ez az összeg ugyanis az OTP LTP szerződésben kerül jóváírásra. A pontos jóváírás az éves szerződésben vállalt megtakarítási összeggel egyenlő, de legfeljebb 240 ezer forint lehet. (Egy havi 20 ezer forintos megtakarítással már kimaxolható ez a jóváírás.) Az akció a 2026.01.19. és 2026.02.28- között benyújtott hiteligénylésekre érvényes. Már a jóváírás módjából is látható, hogy elvárás, hogy az igénylő az OTP-nél lakás-előtakarékossági szerződést kell kössön. Ezek közül is a 8 éves futamidejű LTP szerződések megfelelők csak. Emellett meg kell adni a megtakarításhoz kapcsolódóan egy csoportos beszedési megbízást is.

A Raiffeisen Bank is 200 ezer forint ajándék pénzt ad azon érdeklődőknek, akik 2025.10.31. és 2026.03.31. között adják be a kölcsönkérelmüket és a hitel folyósítására 2026.06.30-ig sor kerül. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

Az UniCredit Bank kicsit más megoldást alkalmaz, ők egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot írnak jóvá az igénylőknek. Maximális, 50 millió forintos kölcsönösszeg és az ott elérhető legrövidebb, 10 éves futamidő esetén akár 480 ezer forint körüli jóváírás is elérhető.

Hitelkamatok

Jelenleg az alábbi pénzintézeteknél érhető el évi 3 százalék alatti kamatszinten Otthon Start hitel, a többieknél 3 százalék a kamat:

Az MBH Bank nál a legkedvezőbb kamat 2,79 százalék, de ez csak speciális ügyfélkör számára elérhető,

nál a legkedvezőbb kamat 2,79 százalék, de ez csak speciális ügyfélkör számára elérhető, a Gránit Bank nál 2,85 százalékos kamatszint mellett érhető el a kölcsön ehhez legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell havonta a hitelhez kapcsolódó bankszámlára érkeztetni.

nál 2,85 százalékos kamatszint mellett érhető el a kölcsön ehhez legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell havonta a hitelhez kapcsolódó bankszámlára érkeztetni. az UniCredit Bank 2,90 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.

2,90 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt. a CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett érhető el.

A különbségek 25 év alatt akár 1 millió forintos különbséget eredményezhetnek a teljes visszafizetendő összegben.

Induló költségek és díjvisszatérítés

Egy lakáshitel igénylésnek komolyabb költségvonzata is lehet, a hitel felvétele során ugyanis jöhet jó pár kiadás. Ilyen például az értékbecslés, a közjegyzői okiratba foglalás, a tulajdoni lapok lekérése, a jelzálogjog bejegyzése. Ezeknek mind díja van, melyeket az adósnak kell alapesetben rendeznie. Sőt, még lehet a bank is felszámolhat díjat a bírálatért, szerződéskötésért.

A pénzintézetek azonban ezen díjak egy jó részét elengedik, illetve átvállalják.

Persze itt is lehetnek különbségek – nem mindenki vállalja át a jelzálogjog bejegyzésének díját például -, így itt is lehetnek pénzre váltható eltérések az egyes ajánlatok között.

A fentiek mellett a bankok eltérően kezelhetik egy támogatott hitelnél is a külföldi jövedelmeket, a kismamák bevételeit, a vállalkozói jövedelmeket. De lehetnek különbségek abban is, hogy milyen ingatlanokat fogadnak el fedezetként egy hitel mögé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images