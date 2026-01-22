Eldurvult az Otthon Start-verseny: több százezres jóváírásokkal csábítanak a bankok

A program 403 milliárd forintnyi hitelszerződésnél és nagyjából 12 ezres darabszámnál járt november végén, karácsonyra pedig elérte a 15 ezret. A bankok alapvetően háromféle anyagi ösztönzővel versenyeznek a hitelfelvevőkért:
- Ajándékpénzt, jóváírást adnak az igénylőknek valamilyen formában,
- a hitelkamat még az évi 3 százalékos szint alá is mehet,
- egyes díjakat elengednek, átvállalnak a bankok.
Jóváírások
A CIB Banknál az Otthon Start hitelt igénylők 200 ezer forint jóváírást kaphatnak még pluszban a pénzintézettől. Az akció a 2026.01.01. és 2026.03.31. között befogadott hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a folyósításának – több részletben folyósított kölcsönnél az első részlet folyósításának – legkésőbb 2026.05.31-ig meg kell történnie. A 200 ezer forintot a bank a hitel folyósítását követő 30 napon belül a kölcsön törlesztésére szolgáló bankszámlára írja jóvá. A kapott jóváírást az adósnak vissza kell fizetnie abban az esetben, ha a kérdéses hitelt a felvételt követő 3 éven belül végtörlesztené.
Az Erste Bank is 200 ezer forint ajándékpénzzel csábítja a támogatott hitel iránt érdeklődőket. Az akció 2025.09.01-től visszavonásig van érvényben. Az igénylőnek aktívan kell használnia a bankszámláját – valamilyen jóváírásnak kell érkeznie a számlára – és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bank marketing célú megkereshesse őt. E nélkül a 200 ezer forintot nem fogják jóváírni. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.
A Gránit Banknál is 200 ezer forintos plusz jóváírást kínálnak az Otthon Start igénylőknek. Az akció a 2025.12.01. és 2026.01.31 között beérkezett hiteligénylésekre érvényes. A kölcsön folyósításának is meg kell történnie 2026.04.30-ig. Elvárás továbbá, hogy a hitelhez kapcsolódó számlára legalább 250 ezer forint jövedelemjóváírás érkezzen havonta. A 200 ezer forintot utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 4 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét, vagy ha a hitelt ezen időszak alatt a banknak fel nem róható okból felmondják.
A K&H Bank is 200 ezer forint ajándékpénzt ad azon első lakásszerzőknek, akik náluk veszik fel a lakáshitelt. A bank elvárja az ügyfelektől a jóváírásért cserébe, hogy rajtuk keresztül kössenek lakásbiztosítást, melyet legalább 3 évig rendben fizetnek. Emellett hozzá kell járulnia az adósnak ahhoz, hogy adatait a bank megossza a K&H Márkacsoport tagjaival.
A MagNet Bank is 200 ezer forintos ajándékkal csalogatja az érdeklődőket. Ott elvárás, hogy legalább 10 millió forint Otthon Start hitelt igényeljenek az érdeklődők. Az akció 2026.01.01-től visszavonásig érvényes.
Az MBH Banknál alapvetően 200 ezer forint plusz jóváírást kapnak azok, akik legalább 10 millió forint összegben igényelnek támogatott hitelt. E mellett vállalják, hogy legalább 350 ezer forint jövedelemjóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájukra. Speciális bankszámlával rendelkeznek, vagy olyat nyitnak a pénzintézetnél. Ilyen számla lehet a MBH Prémium Számlacsomag, MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, MBH Partner Plusz Számlacsomag vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag. További 20 ezer forint, azaz összesen 220 ezer forint jóváírást kapnak azok, akik a fentiek mellett még Fundamenta LTP szerződést is kötnek hitelszerződés mellé.
Az OTP Bank is beállt a sorba, ott akár 240 ezer forint jóváírás kaphatnak az érdeklődők. Itt azonban van egy csavar, ez az összeg ugyanis az OTP LTP szerződésben kerül jóváírásra. A pontos jóváírás az éves szerződésben vállalt megtakarítási összeggel egyenlő, de legfeljebb 240 ezer forint lehet. (Egy havi 20 ezer forintos megtakarítással már kimaxolható ez a jóváírás.) Az akció a 2026.01.19. és 2026.02.28- között benyújtott hiteligénylésekre érvényes. Már a jóváírás módjából is látható, hogy elvárás, hogy az igénylő az OTP-nél lakás-előtakarékossági szerződést kell kössön. Ezek közül is a 8 éves futamidejű LTP szerződések megfelelők csak. Emellett meg kell adni a megtakarításhoz kapcsolódóan egy csoportos beszedési megbízást is.
A Raiffeisen Bank is 200 ezer forint ajándék pénzt ad azon érdeklődőknek, akik 2025.10.31. és 2026.03.31. között adják be a kölcsönkérelmüket és a hitel folyósítására 2026.06.30-ig sor kerül. A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.
Az UniCredit Bank kicsit más megoldást alkalmaz, ők egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot írnak jóvá az igénylőknek. Maximális, 50 millió forintos kölcsönösszeg és az ott elérhető legrövidebb, 10 éves futamidő esetén akár 480 ezer forint körüli jóváírás is elérhető.
Hitelkamatok
Jelenleg az alábbi pénzintézeteknél érhető el évi 3 százalék alatti kamatszinten Otthon Start hitel, a többieknél 3 százalék a kamat:
- Az MBH Banknál a legkedvezőbb kamat 2,79 százalék, de ez csak speciális ügyfélkör számára elérhető,
- a Gránit Banknál 2,85 százalékos kamatszint mellett érhető el a kölcsön ehhez legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell havonta a hitelhez kapcsolódó bankszámlára érkeztetni.
- az UniCredit Bank 2,90 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
- a CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett érhető el.
A különbségek 25 év alatt akár 1 millió forintos különbséget eredményezhetnek a teljes visszafizetendő összegben.
Induló költségek és díjvisszatérítés
Egy lakáshitel igénylésnek komolyabb költségvonzata is lehet, a hitel felvétele során ugyanis jöhet jó pár kiadás. Ilyen például az értékbecslés, a közjegyzői okiratba foglalás, a tulajdoni lapok lekérése, a jelzálogjog bejegyzése. Ezeknek mind díja van, melyeket az adósnak kell alapesetben rendeznie. Sőt, még lehet a bank is felszámolhat díjat a bírálatért, szerződéskötésért.
A pénzintézetek azonban ezen díjak egy jó részét elengedik, illetve átvállalják.
Persze itt is lehetnek különbségek – nem mindenki vállalja át a jelzálogjog bejegyzésének díját például -, így itt is lehetnek pénzre váltható eltérések az egyes ajánlatok között.
A fentiek mellett a bankok eltérően kezelhetik egy támogatott hitelnél is a külföldi jövedelmeket, a kismamák bevételeit, a vállalkozói jövedelmeket. De lehetnek különbségek abban is, hogy milyen ingatlanokat fogadnak el fedezetként egy hitel mögé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült: nem csak Gázával foglalkozik Trump béketanácsa – Nagy tervei vannak az elnöknek
Nagy bejelentés történt.
ÁSZ-elemzés: így nőtt az egészségügyre és családokra fordított költségvetési összeg
Nem mindegy, hogyan vizsgáljuk a költségvetés kiadási oldalát.
Milliárdokat fúrnak a földbe: megjelent a Jedlik-program újabb pályázata
Fókuszban a földhő.
Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben
Nagyon komoly meglepetés készülhet Európában az Amundi szerint.
Még el sem indult, máris gondok akadtak a világ legnagyobb atomerőművénél
Vizsgálják a meghibásodást.
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst
A magyar részvénypiacban is van fantázia.
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
A 2008-as gazdasági válság sztereoidozva robbanhat a globális piacokra.
WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik
Lambert Zoltánt, a tanácsadó cég ügyvezető partnerét kérdeztük.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.