  • Megjelenítés
Trump tovább erőlteti pusztító tervét, Jamie Dimon szerint ebből gazdasági katasztrófa lehet
Bank

Trump tovább erőlteti pusztító tervét, Jamie Dimon szerint ebből gazdasági katasztrófa lehet

Portfolio
Gazdasági katasztrófának nevezte Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója Donald Trump 10%-os hitelkártya-kamatplafonra vonatkozó javaslatát, miközben az amerikai elnök továbbra is kitart az intézkedés mellett, és a kongresszust kéri annak egyéves időtartamra történő bevezetésére - írja a Reuters.

Trump, aki a novemberi félidős választások előtt egyre nagyobb nyomás alatt áll a megélhetési költségek miatt, már a hónap elején felvetette a kamatplafon gondolatát, de akkor még nem részletezte, hogyan képzeli el annak gyakorlati megvalósítását.

A davois fórumon tartott beszédében pontosította elképzelését az amerikai elnök:

arra kérte a kongresszust, hogy egy évre 10 százalékban maximálja a hitelkártya-kamatokat.

Érvelése szerint a hitelkártya-tartozások megugrása az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy az emberek önerőt tudjanak gyűjteni lakásvásárláshoz, miközben állítása szerint a hitelkártya-cégek profitrátája meghaladja az 50 százalékot.

Még több Bank

Úszik a pénzben a legnagyobb orosz bank, idén újabb rekordnyereségre számít

Megkongatták a vészharangot, csőstül szabadulnának bedőlt ingatlanaiktól a kínai bankok

Szép csendben tömeges leépítésre készül a nagybank

Ez az amerikaiak 80 százalékát fosztaná meg a hiteltől, ami sokuk számára a tartalék

– reagált Dimon szintén a davosi Világgazdasági Fórumon. A Wall Street egyik legnagyobb befolyással bíró bankárja szerint az intézkedés súlyos következményekkel járna a gazdaság egészére nézve, egyenesen "gazdasági katasztrófához" vezetne.

Kapcsolódó cikkünk

Lejtőn a bankrészvények, kezdi komolyan venni a piac Trump pusztító ötletét

A banki szervezetek határozottan ellenezték a javaslatot. Szerintük az intézkedés korlátozná a hétköznapi fogyasztók hitelhez jutását, különösen a kockázatosabb ügyfelek esetében. Elemzők rámutattak, hogy a kamatplafon bevezetéséhez

törvényhozási jóváhagyás szükséges, amelynek esélye csekély, mivel a demokraták és a republikánusok is megosztottak a kérdésben.

"Szerintem tesztelnünk kellene" – vetette fel Dimon. "A kormány megtehetné, hogy két államban – Vermontban és Massachusettsben – kötelezővé teszi ezt a bankoknak, és megnézzük, mi történik." A javaslat derültséget váltott ki a közönségből, mivel a két államot Bernie Sanders és Elizabeth Warren baloldali szenátorok képviselik, akik maguk is szorgalmazzák a kamatplafonok bevezetését.

"Nem a hitelkártya-cégek fognak a legjobban sírni, hanem az éttermek, a kiskereskedők, az utazási irodák, az iskolák és az önkormányzatok, mert az emberek nem fogják tudni fizetni a vízszámlájukat és más számláikat" – tette hozzá Dimon.

A javaslat meglepte az iparági szereplőket, és rossz hatással volt a bankrészvények árfolyamára, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az ágazat egyik legjövedelmezőbb üzletága veszélybe kerülhet ezzel. A hitelkártyák magas megtérülést biztosítanak a bankoknak, amelyek a fedezetlen hitelek nagyobb kockázata miatt számítanak fel magasabb kamatokat.

Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy nem számít arra, hogy a kongresszus támogatásná a hitelkártya-kamatok maximálását.

Trump szerdán azt mondta, hogy hitelkártya-cégek vezetői keresték meg telefonon. "Voltak hívásaim hitelkártya-cégektől, néhányan a barátaim is. Jól bántam velük, nagyra becsülöm őket, de sok pénzt keresnek, adniuk kell valamit az embereknek". Konkrét vállalatokat vagy vezetőket nem nevezett meg.

Kapcsolódó cikkünk

Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Megkongatták a vészharangot, csőstül szabadulnának bedőlt ingatlanaiktól a kínai bankok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility