Trump tovább erőlteti pusztító tervét, Jamie Dimon szerint ebből gazdasági katasztrófa lehet

Trump, aki a novemberi félidős választások előtt egyre nagyobb nyomás alatt áll a megélhetési költségek miatt, már a hónap elején felvetette a kamatplafon gondolatát, de akkor még nem részletezte, hogyan képzeli el annak gyakorlati megvalósítását.

A davois fórumon tartott beszédében pontosította elképzelését az amerikai elnök:

arra kérte a kongresszust, hogy egy évre 10 százalékban maximálja a hitelkártya-kamatokat.

Érvelése szerint a hitelkártya-tartozások megugrása az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy az emberek önerőt tudjanak gyűjteni lakásvásárláshoz, miközben állítása szerint a hitelkártya-cégek profitrátája meghaladja az 50 százalékot.

Ez az amerikaiak 80 százalékát fosztaná meg a hiteltől, ami sokuk számára a tartalék

– reagált Dimon szintén a davosi Világgazdasági Fórumon. A Wall Street egyik legnagyobb befolyással bíró bankárja szerint az intézkedés súlyos következményekkel járna a gazdaság egészére nézve, egyenesen "gazdasági katasztrófához" vezetne.

A banki szervezetek határozottan ellenezték a javaslatot. Szerintük az intézkedés korlátozná a hétköznapi fogyasztók hitelhez jutását, különösen a kockázatosabb ügyfelek esetében. Elemzők rámutattak, hogy a kamatplafon bevezetéséhez

törvényhozási jóváhagyás szükséges, amelynek esélye csekély, mivel a demokraták és a republikánusok is megosztottak a kérdésben.

"Szerintem tesztelnünk kellene" – vetette fel Dimon. "A kormány megtehetné, hogy két államban – Vermontban és Massachusettsben – kötelezővé teszi ezt a bankoknak, és megnézzük, mi történik." A javaslat derültséget váltott ki a közönségből, mivel a két államot Bernie Sanders és Elizabeth Warren baloldali szenátorok képviselik, akik maguk is szorgalmazzák a kamatplafonok bevezetését.

"Nem a hitelkártya-cégek fognak a legjobban sírni, hanem az éttermek, a kiskereskedők, az utazási irodák, az iskolák és az önkormányzatok, mert az emberek nem fogják tudni fizetni a vízszámlájukat és más számláikat" – tette hozzá Dimon.

A javaslat meglepte az iparági szereplőket, és rossz hatással volt a bankrészvények árfolyamára, mivel a befektetők attól tartanak, hogy az ágazat egyik legjövedelmezőbb üzletága veszélybe kerülhet ezzel. A hitelkártyák magas megtérülést biztosítanak a bankoknak, amelyek a fedezetlen hitelek nagyobb kockázata miatt számítanak fel magasabb kamatokat.

Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy nem számít arra, hogy a kongresszus támogatásná a hitelkártya-kamatok maximálását.

Trump szerdán azt mondta, hogy hitelkártya-cégek vezetői keresték meg telefonon. "Voltak hívásaim hitelkártya-cégektől, néhányan a barátaim is. Jól bántam velük, nagyra becsülöm őket, de sok pénzt keresnek, adniuk kell valamit az embereknek". Konkrét vállalatokat vagy vezetőket nem nevezett meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images