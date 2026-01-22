Úszik a pénzben a legnagyobb orosz bank, idén újabb rekordnyereségre számít

A Sberbank 2026-ra az ideinél jóval magasabb nyereséget tervez, miután a bank már 2025-ben is rekorderedményt ért el – közölte Tarasz Szkvortsov pénzügyi igazgató az RBC televíziónak adott interjúban. A nagy profithoz a magas (jelenleg 16%-os) jegybanki alapkamat is hozzájárul.

A bank 2025-ben története legjobb eredményét érte el: az orosz számviteli szabályok szerint 1690 milliárd rubel (mintegy 21,95 milliárd dollár) nettó nyereséget könyvelt el. A február 26-án publikálásra kerülő, nemzetközi standardok szerinti jelentés ennél is magasabb profitot mutathat - írja a Reuters.

Elemzők szerint a pénzintézet 2026-ban újabb csúcsot dönthet; a becslések 1800 milliárd rubel körül mozognak. Szkvortsov úgy látja, hogy

a 2000 milliárd rubeles határt valószínűleg nem érik el, de megközelíthetik.

A pénzügyi vezető szerint a 22 százalékos tőkearányos megtérülés biztosan teljesíthető, és számításaik alapján a bank jelentősen túlszárnyalhatja a tavalyi mutatót.

A Sberbank 2026-ra 1 százalékos orosz GDP-növekedéssel és 5–6 százalékos inflációval számol. A várakozások szerint az orosz jegybank februárban és márciusban is kamatot csökkenthet, így az irányadó ráta az év végére a jelenlegi 16 százalékról 12–13 százalékra mérséklődhet.

A bank előrejelzése szerint a rubel fokozatosan gyengülni fog az alacsony olajárak és az importkereslet élénkülése miatt.

Bár a Sberbank egy jól működő, profitábilis bank volt korábban is magas, esetenként 50% feletti orosz piaci részesedéssel, érdemes megjegyezni, hogy a jelentős profitokhoz a magas (jelenleg 16%-os) orosz jegybanki alapkamat is hozzájárul, amivel állami bankok esetében (a Sberbank állami többségi tulajdonú) egyik zsebéből a másikba teszi át az állam a pénzt, viszont tisztes nyereséget biztosít számos bank számára vele.

