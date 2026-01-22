Úszik a pénzben a legnagyobb orosz bank, idén újabb rekordnyereségre számít

A bank 2025-ben története legjobb eredményét érte el: az orosz számviteli szabályok szerint 1690 milliárd rubel (mintegy 21,95 milliárd dollár) nettó nyereséget könyvelt el. A február 26-án publikálásra kerülő, nemzetközi standardok szerinti jelentés ennél is magasabb profitot mutathat - írja a Reuters.
Elemzők szerint a pénzintézet 2026-ban újabb csúcsot dönthet; a becslések 1800 milliárd rubel körül mozognak. Szkvortsov úgy látja, hogy
a 2000 milliárd rubeles határt valószínűleg nem érik el, de megközelíthetik.
A pénzügyi vezető szerint a 22 százalékos tőkearányos megtérülés biztosan teljesíthető, és számításaik alapján a bank jelentősen túlszárnyalhatja a tavalyi mutatót.
A Sberbank 2026-ra 1 százalékos orosz GDP-növekedéssel és 5–6 százalékos inflációval számol. A várakozások szerint az orosz jegybank februárban és márciusban is kamatot csökkenthet, így az irányadó ráta az év végére a jelenlegi 16 százalékról 12–13 százalékra mérséklődhet.
A bank előrejelzése szerint a rubel fokozatosan gyengülni fog az alacsony olajárak és az importkereslet élénkülése miatt.
Bár a Sberbank egy jól működő, profitábilis bank volt korábban is magas, esetenként 50% feletti orosz piaci részesedéssel, érdemes megjegyezni, hogy a jelentős profitokhoz a magas (jelenleg 16%-os) orosz jegybanki alapkamat is hozzájárul, amivel állami bankok esetében (a Sberbank állami többségi tulajdonú) egyik zsebéből a másikba teszi át az állam a pénzt, viszont tisztes nyereséget biztosít számos bank számára vele.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Lépten-nyomon egy békésebb világra szabott szabályrendszerbe ütköznek a brüsszeli tervek.
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Nagy üzletet csinált a Palantir.
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
"Bevált" receptet követnének.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Megszólalt Nagy Márton.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
A gyakorlatot pont az a Norvégia vezeti, akikre nagyon haragszik most az amerikai elnök.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Enyhül a feszültség, veszik a hazai részvényeket is.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.