Megjött az engedély: saját bankot alapíthat a Ford és a General Motors
Az amerikai betétbiztosító, az FDIC csütörtökön jóváhagyta a Ford Motor Company és a General Motors Company betétbiztosítási kérelmét, ezzel megnyitva az utat az autógyártók előtt saját "ipari bankok" alapítására - írja a Reuters.

A döntés lehetővé teszi a két nagy autógyártó számára, hogy iparági bankokat hozzanak létre, és közvetlenül nyújtsanak pénzügyi szolgáltatásokat ügyfeleiknek. A feltételes engedély értelmében a vállalatoknak

12 hónapon belül meg kell alapítaniuk hitelezési részlegeiket.

A lépés egy régóta húzódó vita újabb állomása, amelyben egyes nagyvállalatok és a bankszektor állnak egymással szemben. A hagyományos hitelintézetek az úgynevezett ipari banki engedélyeket bírálják, mert szerintük ezek lehetővé teszik kereskedelmi cégek számára a banki tevékenység megfelelő felügyelet nélküli végzését.

A rendszer támogatói viszont azzal érvelnek, hogy az ipari bankok

csak korlátozott körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, elsősorban a vállalatok saját ügyfelei számára.

