Megjött az engedély: saját bankot alapíthat a Ford és a General Motors

A döntés lehetővé teszi a két nagy autógyártó számára, hogy iparági bankokat hozzanak létre, és közvetlenül nyújtsanak pénzügyi szolgáltatásokat ügyfeleiknek. A feltételes engedély értelmében a vállalatoknak
12 hónapon belül meg kell alapítaniuk hitelezési részlegeiket.
A lépés egy régóta húzódó vita újabb állomása, amelyben egyes nagyvállalatok és a bankszektor állnak egymással szemben. A hagyományos hitelintézetek az úgynevezett ipari banki engedélyeket bírálják, mert szerintük ezek lehetővé teszik kereskedelmi cégek számára a banki tevékenység megfelelő felügyelet nélküli végzését.
A rendszer támogatói viszont azzal érvelnek, hogy az ipari bankok
csak korlátozott körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, elsősorban a vállalatok saját ügyfelei számára.
