  • Megjelenítés
Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére
Bank

Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére

Portfolio
A Goldman Sachs közölte: vezérigazgatója, David Solomon éves juttatása 2025-re vonatkozóan 20,5 százalékkal, 47 millió dollárra emelkedik, miután a bank kiemelkedő évet zárt. Ezzel Solomon a Wall Street egyik legjobban fizetett vezetője lett, megelőzve Jamie Dimont, a JPMorgan Chase első emberét, akinek csütörtökön jelentették be 43 millió dolláros javadalmazását - írja a Reuters.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Solomon kompenzációja 2 millió dollár alapbérből és 45 millió dollárnyi teljesítményalapú juttatásból áll. Összehasonlításképpen:

2023-ban még 31 millió, 2024-ben pedig 39 millió dollárt keresett.

A Goldman Sachs erős negyedik negyedévvel zárta az évet. Profitja meghaladta az elemzői várakozásokat a fellendülő fúziós és felvásárlási tevékenységnek, valamint a magas kereskedési bevételeknek köszönhetően. A bank 2026-ra is optimistán tekint a befektetési banki üzletág kilátásaira.

Kapcsolódó cikkünk

Jelentett a Goldman Sachs, nagy meglepetést okozott az amerikai nagybank

Sziporkáznak a befektetési bankárok: még a 2025-ös aranyévüknél is jobb lehet az idei

Donald Trump elnöksége alatt a megengedőbb szabályozási környezet, az alacsonyabb kamatszint és a bőséges likviditás egyaránt ösztönözte a vállalati tranzakciókat. Ez a Goldman Sachshoz hasonló befektetési bankoknak különösen kedvező környezetet teremtett.

Még több Bank

Itt az első fecske: egy bank már biztosan megemeli az inflációval a vállalkozói számlaköltségeket

Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette

10 millió a semmibe: egy öttagú család tanulságos kálváriája a CSOK-kal

Solomon irányítása alatt a bank részvényei 2025-ben 53,5 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a piac egészét és a legtöbb versenytársat. Érdekesség, hogy pályakezdőként egykor elutasította a Goldman Sachst, végül 1999-ben csatlakozott partnerként a Bear Stearnstől, majd fokozatosan emelkedett a ranglétrán, míg végül Lloyd Blankfein utódja lett a vezérigazgatói poszton.

Az utódlás kérdése egyre gyakrabban kerül napirendre, miután a bank beválasztotta az igazgatótanácsba John Waldron elnök-operatív igazgatót.

A 64 éves Solomon után a piaci szereplők jelenleg Waldront tartják a legvalószínűbb utódnak.

Kapcsolódó cikkünk

Optimista a Goldman elnöke: beindultak a felvásárlások és az összeolvadások

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility