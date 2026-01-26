Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Solomon kompenzációja 2 millió dollár alapbérből és 45 millió dollárnyi teljesítményalapú juttatásból áll. Összehasonlításképpen:

2023-ban még 31 millió, 2024-ben pedig 39 millió dollárt keresett.

A Goldman Sachs erős negyedik negyedévvel zárta az évet. Profitja meghaladta az elemzői várakozásokat a fellendülő fúziós és felvásárlási tevékenységnek, valamint a magas kereskedési bevételeknek köszönhetően. A bank 2026-ra is optimistán tekint a befektetési banki üzletág kilátásaira.

Donald Trump elnöksége alatt a megengedőbb szabályozási környezet, az alacsonyabb kamatszint és a bőséges likviditás egyaránt ösztönözte a vállalati tranzakciókat. Ez a Goldman Sachshoz hasonló befektetési bankoknak különösen kedvező környezetet teremtett.

Solomon irányítása alatt a bank részvényei 2025-ben 53,5 százalékkal emelkedtek, felülteljesítve a piac egészét és a legtöbb versenytársat. Érdekesség, hogy pályakezdőként egykor elutasította a Goldman Sachst, végül 1999-ben csatlakozott partnerként a Bear Stearnstől, majd fokozatosan emelkedett a ranglétrán, míg végül Lloyd Blankfein utódja lett a vezérigazgatói poszton.

Az utódlás kérdése egyre gyakrabban kerül napirendre, miután a bank beválasztotta az igazgatótanácsba John Waldron elnök-operatív igazgatót.

A 64 éves Solomon után a piaci szereplők jelenleg Waldront tartják a legvalószínűbb utódnak.

