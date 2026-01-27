1 milliós Otthontámogatás: 10 ponton módosított a kormány, itt a lista!

A kormány 2026 januárjától évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének, az alapvető feltételek itt olvashatók. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent 5/2026. (I. 26.) Korm. rendelet és egy másik rendelet most több ponton is módosított a szabályozáson, ahogy Hidvéghi Balázs államtitkár múlt csütörtökön már jelezte. Az új tudnivalók az alábbiak:
- a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a bejelentési lehetőséget újranyitják, és az új határidő 2026. február 15-e, vasárnap, ami jogvesztő határidő (ez eddig 2026. január 20-a volt, illetve a később létrejött hitelszerződéseknél nincs ilyen naptári határidő),
- a január 20-a és február 15-e között beérkezett igénybejelentéseket a munkáltatók 2026. február 25. napjáig nyújtják be a Magyar Államkincstárhoz, fenntartó esetén a fenntartón keresztül - a korábbi kérelmek esetében marad a január 30-ai határidő,
- a január 20-a és február 15-e között beérkezett igénybejelentések alapján a Kincstár az Otthontámogatás fedezetének biztosításához kapcsolódó támogatást 2026. március 15. napjáig folyósítja, a korábbi kérelmek esetében marad a február 16-ai kifizetési határidő,
- a január 20-a és február 15-e között beérkezett igénybejelentések alapján a munkáltató egy összegben, 2026. március 30. napjáig folyósítja az Otthontámogatás 2026. évi teljes keretösszegét a jogosultnak, ha a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget – a korábbi kérelmek esetében marad a február 27-ei folyósítási határidő,
- bővül a jogosultak köre: az önkormányzati tűzoltóságnál foglalkoztatott tűzoltók, az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is igénybe vehetik az Otthontámogatást, továbbá az egyház vagy belső egyházi jogi személy által kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatott hitoktatók is (más esetekben a megbízási vagy vállalkozási szerződés nem jogosít fel erre továbbra sem),
- azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztik az Otthontámogatás igénybevételének a lehetőségét, amelyeket 2026. január 26-áig kötötte meg magyarországi lakóingatlan vásárlása, építése céljából vagy ezen célokra felvett hitelintézeti kölcsön kiváltására,
- ha valaki korábban már bejelentette a kereskedelmi banki hitelét, de van munkáltatói kölcsöne is (amit eddig nem lehetett elszámolni), akkor a korábbi bejelentését módosíthatja vagy kiegészítheti február 15-éig,
- ha valakit (pl. rendvédelmi, honvédségi alkalmazottként) határozott időre máshová vezényeltek, de az alapjogviszonya határozatlan idejű, akkor a határozatlan idejű jogviszonyra vonatkozóan az Otthontámogatás iránti kérelmét a fogadó szervnél nyújthatja be,
- tisztázódott, hogy ha az igénylő határozott idejű jogviszonya a tárgyéven belül megszűnik, de annak vége a naptári nap szempontjából nem ismert, abban az esetben az Otthontámogatás tárgyévi teljes keretösszegét kell folyósítani (ha a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget),
- az Otthontámogatás összege teljesen mentes a bírósági végrehajtás alól, azt adósság fejében nem lehet lefoglalni. Ha korábban már intézkedtek a támogatás végrehajtás alá vonásáról, az az intézkedés hatálytalan, és a levont összeget az adósnak vissza kell kapnia (kivéve, ha magát a támogatást vette fel jogosulatlanul).
Az is kiderült, hogy most már 180 milliárd forintot szán idén a programra a kormány, ami legalább 180 ezer igénybe vevőt jelent, erről itt írtunk:
