Az MBH után az OTP-be is bevittek valakik félmilliárd eurót
Az MBH után az OTP-be is bevittek valakik félmilliárd eurót

Összesen 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt bocsátott ki az OTP Bank január 26-án - közölte a hitelintézet.

A kötvényeket 3,706%-os hozammal vásárolták meg a befektetők, ami a másodpiaci árnak felel meg, ebben a lejáratban az eddigi legszűkebb, 115 bázispontos felárat eredményezte a bank közleménye szerint.

A befektetői kereslet erős volt, a tranzakció végül jelentős túljegyzéssel zárult,

ez tette lehetővé a +140 bázispontos eredeti indikáció 25 bázispontos szűkítését.

"A hasonló futamidejű kibocsátásokhoz képest ez a legutóbbi volt a legolcsóbb forrásbevonás az OTP Bank számára az elmúlt öt év kötvénykibocsátásainak tekintetében. Mindez azt is mutatja, hogy a piaci szereplők bizalma töretlen és egyre erősebb az OTP iránt” – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Az OTP Bank által elért 3,706%-os hozam újra azt mutatja, hogy kedvezőbb a bank kockázati profilja a magyar államénál, amely két hete hatszor ekkora, 3 milliárd euró összegben bocsátott ki eurókötvényeket 4,25%-os (hétéves futamidő), illetve 4,875%-os (tizenkét éves futamidő) hozam mellett. A futamidő-eltérés által indokolt lejárati prémium ugyanis feltehetően nem éri el a két kibocsátó közötti 54, illetve 117 bázispontos hozamkülönbséget, ráadásul kisebb a bank kötvénykibocsátásának a volumene, mint az államé, ami jellemzően szintén nem indokolja önmagában ezt a forrásbevonási költségelőnyt.

Az MBH Bank szintén félmilliárd eurós MREL-kötvénykibocsátást hajtott végre a napokban magasabb, 4,798%-os hozam mellett:

Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank, négyszeres kereslet érkezett

Nagy Márton leleplezte a friss számokat: hatalmas roham indult a 3 százalékos hitelért
