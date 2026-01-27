Elindult a Revolut első Európában kívüli bankja

A brit Revolut kedden bejelentette, hogy elindította teljes körű banki tevékenységét Mexikóban. Ez a cégcsoport első, Európán kívül alapított bankja - írja a Reuters.

A Revolut Bank az első független, teljesen digitális szereplő, amely közvetlen pályázat útján mexikói banki engedélyt szerzett. A vállalat

több mint 100 millió dolláros tőkével kezdte meg működését, ami több mint kétszerese a szabályozói minimumkövetelménynek.

A latin-amerikai régió egyik legnagyobb gazdaságába való belépés tudatos stratégiai lépés. A globális fintech cégek egyre inkább azokat a lakossági rétegeket célozzák meg, amelyeknek korlátozott a hozzáférésük a hagyományos banki szolgáltatásokhoz, és ahol a bankok közötti verseny viszonylag gyenge.

Európa legértékesebb pénzügyi technológiai vállalata nemrég közölte, hogy Peruban is teljes körű banki engedélyt kíván szerezni, Indiában pedig egy új fizetési platform elindítását tervezi.

A mexikói banki engedély lehetővé teszi a Revolut számára, hogy magas kamatozású megtakarítási számlákat, több mint 30 deviza közötti átváltást, valamint nemzetközi pénzátutalási szolgáltatásokat kínáljon ügyfeleinek.

A londoni székhelyű vállalat világszerte már több mint 70 millió ügyféllel rendelkezik. Céljuk, hogy legalább 100 országban jelen legyenek, és elérjék a 100 millió napi aktív felhasználói bázist.

