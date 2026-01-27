Elkezdett vásárolni saját részvényeiből az MBH Bank

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

November 24-e és december 9-e között a lakosság 2970, az intézmények 3300 forintos áron vásárolhattak az MBH Bank részvényeiből az utólag kialakult árazás alapján (a tőzsdei árfolyam hozzáigazodott ezekhez az árakhoz, jelenleg köztes szinten, 3150 forint környékén mozog). A meglévő részvényekkel zajló nyilvános részvényértékesítés (SPO) során 22,6 milliónyi saját részvényét ajánlotta fel a bank, ezzel a korábbi 13%-ról 20%-ra növelve a közkézhányadot, saját részvényeinek állománya pedig az államtól 2024 decemberében vásárolt 7%-nyi papír eladásával közel 0%-ra csökkent. A részvényértékesítés annyira sikeres volt, hogy idő előtt le kellett zárni, és csak az igények 70%-át tudta a bank kielégíteni 67,8 milliárd forint volumenben.

Akkor minimálisra csökent a bank saját részvény állománya, most viszont újra vásárolt, kétszer is:

hétfői BÉT-közleménye szerint „2026. január 26-án a Budapesti Értéktőzsdén 24.300 darab MBH Bank részvényt vásárolt 3.149,39 forint / darab átlagáron. Az ügyleteket követően az MBH Csoport tulajdonában 28.093 darab saját részvény van, míg a saját részvény állománya 0,0087%”,

majd a keddi BÉT-közleménye pedig így szól: „az MBH Bank 2026. január 27-én a Budapesti Értéktőzsdén 20.034 darab MBH Bank részvényt vásárolt 3.143,51 forint / darab átlagáron. Az ügyleteket követően az MBH Csoport tulajdonában 48.127 darab saját részvény van, míg a saját részvény állománya 0,0149%.”

Összesen tehát 151 millió forintot költött hétfőn és kedden sajátrészvény-vásárlásra az MBH Bank.

