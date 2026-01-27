Figyelmeztetés érkezett: súlyos veszélyt jelent a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszerre

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Csang Tao, a BIS ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős képviselője szerint mindkét fejlemény komoly kihívásokat jelent:
torzíthatja a piacok működését, gyengítheti a rendszerek ellenálló képességét, és felgyorsíthatja a válsághelyzetek terjedését.
A mesterséges intelligencia és a tokenizáció egyaránt felgyorsíthatja a kereskedést. Ez likviditási feszültségekhez, megemelkedett volatilitáshoz, rendezetlen piaci körülmények kialakulásához is vezethet.
Az MI-rendszerek gyakran speciális hardverekre, felhőszolgáltatásokra, külső adatszolgáltatókra és előre betanított modellekre támaszkodnak. Ezek a kapacitások jellemzően néhány nagy szereplő kezében összpontosulnak. A digitális pénzügyi megoldások és a tokenizáció szintén közös platformoktól és szolgáltatóktól függenek, amelyek rendszerszinten is kulcsszereplővé válhatnak.
Így bármilyen működési zavar, kibertámadás vagy technológiai hiba súlyos következményekkel járhat az egész pénzügyi rendszerre nézve.
Emellett a hasonló MI-modellek, adatok és döntési szabályok széles körű elterjedése miatt az intézmények nagyon hasonlóan reagálhatnak a piaci sokkokra. Ez növeli a viselkedési mintázatok közötti korrelációt, és erősítheti a piaci mozgások láncreakciószerű terjedését.
Mindezek a kockázatok határokon átnyúló jellegűek, ezért a jegybankok oldalán szoros nemzetközi együttműködést tesznek szükségessé. Csang szerint mivel ezek a fejlemények egyszerre több joghatóságot érintenek, a széttöredezett vagy egymásnak ellentmondó szabályozási megközelítések szabályozási réseket és súrlódásokat okozhatnak. Ez szerinte rávilágít az összehangoltabb, globálisan koherens szabályozási keretek kialakításának fontosságára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csúcsra járatta kínai beruházásait az EU vezető hatalma
Óriási összeggel próbálnak versenybeszállni a helyi szereplőkkel.
Válságban az orosz hadiipar egyik zászlóshajója: a számok magukért beszélnek
A stratégiai bombázókat érinti a probléma.
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
17 települést emleget.
Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani
Modi szerint aláírták "minden megállapodások anyját".
Financial Times: Amerika hajlandó biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de csak nagyon súlyos áron
Kijevnél pattog most a labda.
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra
Trump hamarosan dönthet.
Súlyos vita robbant ki Európa két vezető hatalma között: ezért nem jut Kijev a csúcsfegyverhez
Hiánycikk lehet a Storm Shadow.
Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fon
Devizahiteles perek 2026-ban - Mit adott az EUB döntése az adósoknak?
Devizahiteles perek 2026-ban: mit változtat az EuB C-630/23. számú határozata? Fordulópont a devizahitelesek jogi helyzetében - Mit jelent az Európai >>>>C-630/23. számú ítélete? 202
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!