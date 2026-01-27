  • Megjelenítés
Figyelmeztetés érkezett: súlyos veszélyt jelent a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszerre
Bank

Figyelmeztetés érkezett: súlyos veszélyt jelent a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszerre

Portfolio
A mesterséges intelligencia térnyerése és a pénzügyi szektor gyorsuló digitalizációja jelentősen megnehezítheti a jegybankok dolgát a pénzügyi stabilitási kockázatok felismerésében és kezelésében – figyelmeztetett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) egyik vezető tisztségviselője - számolt be a Finextra.

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Csang Tao, a BIS ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős képviselője szerint mindkét fejlemény komoly kihívásokat jelent:

torzíthatja a piacok működését, gyengítheti a rendszerek ellenálló képességét, és felgyorsíthatja a válsághelyzetek terjedését.

A mesterséges intelligencia és a tokenizáció egyaránt felgyorsíthatja a kereskedést. Ez likviditási feszültségekhez, megemelkedett volatilitáshoz, rendezetlen piaci körülmények kialakulásához is vezethet.

Az MI-rendszerek gyakran speciális hardverekre, felhőszolgáltatásokra, külső adatszolgáltatókra és előre betanított modellekre támaszkodnak. Ezek a kapacitások jellemzően néhány nagy szereplő kezében összpontosulnak. A digitális pénzügyi megoldások és a tokenizáció szintén közös platformoktól és szolgáltatóktól függenek, amelyek rendszerszinten is kulcsszereplővé válhatnak.

Még több Bank

Nagy Márton leleplezte a friss számokat: hatalmas roham indult a 3 százalékos hitelért

Szankcionált orosz férfinek nyitott számlát egy európai bank, repült a bírság

Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank, négyszeres kereslet érkezett

Így bármilyen működési zavar, kibertámadás vagy technológiai hiba súlyos következményekkel járhat az egész pénzügyi rendszerre nézve.

Emellett a hasonló MI-modellek, adatok és döntési szabályok széles körű elterjedése miatt az intézmények nagyon hasonlóan reagálhatnak a piaci sokkokra. Ez növeli a viselkedési mintázatok közötti korrelációt, és erősítheti a piaci mozgások láncreakciószerű terjedését.

Mindezek a kockázatok határokon átnyúló jellegűek, ezért a jegybankok oldalán szoros nemzetközi együttműködést tesznek szükségessé. Csang szerint mivel ezek a fejlemények egyszerre több joghatóságot érintenek, a széttöredezett vagy egymásnak ellentmondó szabályozási megközelítések szabályozási réseket és súrlódásokat okozhatnak. Ez szerinte rávilágít az összehangoltabb, globálisan koherens szabályozási keretek kialakításának fontosságára.

Kapcsolódó cikkünk

Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre

Az összes hazai szakképzőben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kivégzik a dollárt, több mint 4 éves csúcson a forint
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn
Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az MBH Bank, négyszeres kereslet érkezett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility