Figyelmeztetés érkezett: súlyos veszélyt jelent a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszerre

Csang Tao, a BIS ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős képviselője szerint mindkét fejlemény komoly kihívásokat jelent:

torzíthatja a piacok működését, gyengítheti a rendszerek ellenálló képességét, és felgyorsíthatja a válsághelyzetek terjedését.

A mesterséges intelligencia és a tokenizáció egyaránt felgyorsíthatja a kereskedést. Ez likviditási feszültségekhez, megemelkedett volatilitáshoz, rendezetlen piaci körülmények kialakulásához is vezethet.

Az MI-rendszerek gyakran speciális hardverekre, felhőszolgáltatásokra, külső adatszolgáltatókra és előre betanított modellekre támaszkodnak. Ezek a kapacitások jellemzően néhány nagy szereplő kezében összpontosulnak. A digitális pénzügyi megoldások és a tokenizáció szintén közös platformoktól és szolgáltatóktól függenek, amelyek rendszerszinten is kulcsszereplővé válhatnak.

Így bármilyen működési zavar, kibertámadás vagy technológiai hiba súlyos következményekkel járhat az egész pénzügyi rendszerre nézve.

Emellett a hasonló MI-modellek, adatok és döntési szabályok széles körű elterjedése miatt az intézmények nagyon hasonlóan reagálhatnak a piaci sokkokra. Ez növeli a viselkedési mintázatok közötti korrelációt, és erősítheti a piaci mozgások láncreakciószerű terjedését.

Mindezek a kockázatok határokon átnyúló jellegűek, ezért a jegybankok oldalán szoros nemzetközi együttműködést tesznek szükségessé. Csang szerint mivel ezek a fejlemények egyszerre több joghatóságot érintenek, a széttöredezett vagy egymásnak ellentmondó szabályozási megközelítések szabályozási réseket és súrlódásokat okozhatnak. Ez szerinte rávilágít az összehangoltabb, globálisan koherens szabályozási keretek kialakításának fontosságára.

