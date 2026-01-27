Nagy Márton leleplezte a friss számokat: hatalmas roham indult a 3 százalékos hitelért

Az október 6-án elindult Széchenyi Kártya Program fix 3%-os vállalkozói hitelkonstrukciója "kiemelkedő érdeklődést váltott ki" a magyar kis- és középvállalkozók körében - írja a posztjában a miniszter.
Nagy Márton a konkrét számokat illetően elmondta: a kedvezményes KKV-hitelcsomag indulását követően
16 hét alatt átlépte az 1000 milliárd forintot a benyújtott hiteligények összege,
amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.
A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet, amiből kiszámítható, hogy egy vállalat átlagosan 52 millió forint körüli összeget venne fel.
Amint arról a Portfolio is beszámolt, 2025 októberétől nemcsak a beruházási, hanem az addig 4,5%-os kamatozású likviditási célú hitelek kamatát is 3%-ra csökkentette a kormány a Széchenyi Kártya Programban.
Címlapkép forrása: Portfolio
