Nagy Márton leleplezte a friss számokat: hatalmas roham indult a 3 százalékos hitelért
Több mint 19 100 vállalkozás nyújtott be igényt az ősszel indult Széchenyi Kártya Program fix 3%-os kamatú hitele iránt, az 1000 milliárd forintnyi hiteligényből már 500 milliárd forintra megkötötték a szerződést - közölte közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az október 6-án elindult Széchenyi Kártya Program fix 3%-os vállalkozói hitelkonstrukciója "kiemelkedő érdeklődést váltott ki" a magyar kis- és középvállalkozók körében - írja a posztjában a miniszter.

Nagy Márton a konkrét számokat illetően elmondta: a kedvezményes KKV-hitelcsomag indulását követően

16 hét alatt átlépte az 1000 milliárd forintot a benyújtott hiteligények összege,

amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.

A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet, amiből kiszámítható, hogy egy vállalat átlagosan 52 millió forint körüli összeget venne fel.

Amint arról a Portfolio is beszámolt, 2025 októberétől nemcsak a beruházási, hanem az addig 4,5%-os kamatozású likviditási célú hitelek kamatát is 3%-ra csökkentette a kormány a Széchenyi Kártya Programban.

