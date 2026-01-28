Eladó egy romániai bank: most nem az OTP, hanem három nyugati bank vinné

A spanyol BBVA-csoport ismét piacra viszi romániai leányvállalatát, a Garanti BBVA Romániát. A mintegy 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkező bankra az ING Bank, a Raiffeisen Bank és az Intesa Sanpaolo nyújtott be ajánlatot, de mások is jelentkezhetnek még: a vételi ajánlatok benyújtásának határideje február 13.
A Profit.ro értesülései szerint a BBVA most másodszor próbálja értékesíteni romániai érdekeltségét. Négy évvel ezelőtt, a világjárvány kitörésekor előrehaladott tárgyalásokat állították le,
akkor az OTP és az Intesa Sanpaolo jutott be a végső körbe,
azóta az OTP kivonult Romániából, így vélhetően most nem érdeklődik a bank iránt. A spanyol tulajdonosok akkor azért vetettek véget a folyamatnak, mert a bizonytalan piaci helyzetben nem akarták nyomott áron eladni a stabilan működő, problémáktól mentes romániai leánybankot.
A romániai Garanti egy holland cégen keresztül a török Garanti BBVA Turkey tulajdonában van, amely maga is a spanyolországi központú, elsősorban Spanyolországban és Latin-Amerikában aktív Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) csoport része. A romániai egység soha nem került be közvetlenül a spanyol anyabank fő stratégiájába, a török akvizíció után is periférikus maradt, és az irányítás továbbra is Törökországon keresztül történt. A bank nem tudta kiaknázni a spanyolországi román diaszpórában rejlő növekedési potenciált, miközben a román piacon az organikus bővülés lehetőségei beszűkültek a fokozódó verseny, a folyamatos konszolidáció, valamint a növekvő költség- és tőkekövetelmények miatt.
A Garanti BBVA Románia piaci részesedése eszközállomány alapján legutóbb 1,89 százalék volt.
Ez 16,7 milliárd lejes eszközállománnyal a 11. helyet jelentette a román bankszektorban. Bár a 2 százalékos küszöböt nem tudta tartósan átlépni, a bank egészséges működést mutatott, kiegyensúlyozott termék- és ügyfélportfólióval. Ez vonzó célponttá teszi más európai bankcsoportok számára.
A három ajánlattevő közül az ING Bank rendelkezik a legnagyobb motivációval és a legjobb esélyekkel. A holland pénzintézet romániai fióktelepe jelenleg 8,85 százalékos részesedéssel a hetedik legnagyobb szereplő a piacon. Hasonló növekedési tervei vannak az osztrák RBI-csoporthoz tartozó Raiffeisen Banknak is, amely 9,31 százalékos piaci súllyal a hatodik helyet foglalja el. Számukra a Garanti megszerzése azt eredményezné, hogy részesedésük 11 százalék fölé emelkedne. Ezzel a Banca Transilvania, a BCR és az UniCredit mögött a negyedik helyre lépnének előre, megelőzve a BRD Groupe Société Générale-t és a CEC Bankot. Az ING esetében viszont felmerülhet, hogy a román jegybank túl magasnak ítéli majd az így kialakuló piaci részesedést ahhoz, hogy a bank továbbra is pusztán fióktelepként működjön az országban.
Az Intesa Sanpaolo számára a Garanti megvásárlása 4 százalék körüli piaci részesedést eredményezne. Az olasz bankcsoport nemrégiben zárta le a First Bank felvásárlását, amellyel mintegy 2 százalékos részesedést és a tizedik helyet szerezte meg a rangsorban. Olaszország második legnagyobb bankcsoportja eddig visszafogott jelenlétet tartott fenn Romániában, és a First Bank akvizícióját követően sem gyorsította látványosan a terjeszkedést. Jelenleg további szerkezeti változtatásokon és digitális transzformációs terveken dolgozik.
Az osztrák tulajdonú bankok jelenleg a román bankszektor eszközeinek mintegy 25 százalékát birtokolják. A román jegybank korábban jelezte, hogy nem kívánja ösztönözni ennek az aránynak a további növekedését nagyobb helyi bankok felvásárlása révén. A Garanti piaci részesedése azonban viszonylag csekély, ezért ebben az esetben az összefonódás kevésbé lenne érzékeny.
A román bankszektorban az elmúlt időszakban 33-ról 30-ra csökkent a hitelintézetek száma. A korábban eladott bankokhoz képest a Garanti kifejezetten jó minőségű ügyfélportfólióval rendelkezik. Elkerülte azokat a problémákat, amelyek például a Volksbankot, a Bancpostot vagy a Banca Româneascát sújtották, és rendszeresen pozitív eredményt ért el. Várhatóan ez az árképzésben is tükröződni fog: a vevő nem számíthat jelentős tőkenyereségre, sokkal inkább a jó minőségű portfólió átvételének előnyeire és a szinergiákból fakadó költségcsökkentésre építhet.
A Garanti romániai teljesítménye 2024-ben jelentősen javult. Nettó kamatbevétele 570 millió lejre emelkedett, ami 44,2 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A hitelállomány bővülése a vállalati szegmensben 14 százalékos, a lakossági üzletágban 11,4 százalékos, a kis- és középvállalati ügyfeleknél pedig 24,4 százalékos volt. A fogyasztási hitelek állománya 33,9 százalékkal nőtt. Összességében a hitelportfólió 15,6 százalékkal 11,1 milliárd lejre emelkedett. A betétállomány 10,3 százalékkal 13 milliárd lejre bővült, ezen belül a vállalati betétek 10, a lakossági megtakarítások 11 százalékkal nőttek. A mérlegfőösszeg 15,3 milliárd lejről 16,8 milliárd lejre emelkedett. A bank nettó nyeresége 133,5 millió lej volt. Ezt lefelé módosította az új forgalmi adó, valamint az alaprendszer modernizációjával és a digitális átállással járó többletköltség. Ezek nélkül az egyszeri terhek nélkül az eredmény 187 millió lejre rúgott volna. A bankkártyák száma mintegy 10 százalékkal, a POS-termináloké 11,2 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban.
A Banca Garanti BBVA a Garanti BBVA Románia csoportnak a Garanti BBVA Leasinggel és a Garanti BBVA Fleet Managementtel együtt a tagja, eek lízing- és flottakezelési szolgáltatásokkal egészítik ki a bank tevékenységét. A pénzintézet 2023-ban ünnepelte 25 éves romániai jelenlétét.
Címlapkép forrása: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images
