Európa kiszolgáltatott helyzetben van a fizetéseknél, azonnali lépéseket sürget az EKB
Portfolio
A növekvő geopolitikai feszültségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy Európa létrehozzon egy saját ellenőrzése alatt álló fizetési rendszert – mondta Piero Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatótanácsának tagja a spanyol El País napilapnak.

Cipollone szerint a gazdasági és technológiai eszközök "militarizálódása" fokozza a globális sebezhetőséget. Ezért szerinte elengedhetetlen egy teljes egészében európai technológián alapuló fizetési infrastruktúra kiépítése.

Olyan rendszerre van szükségünk, amely teljes mértékben a mi irányításunk alatt áll. Pontosan ezt valósítjuk meg a digitális euróval

– fogalmazott.

Jelenleg Európában nincs olyan határon átnyúló fizetési szolgáltató, amely fel tudná venni a versenyt az amerikai Visa–Mastercard párossal.

Arra a kérdésre, hogy a Jerome Powell Fed-elnök függetlenségét érő támadások befolyásolhatják-e a monetáris politikai döntéseket, Cipollone leszögezte, hogy az EKB az eurózóna gazdaságára összpontosít. "Mi az eurózóna központi bankja vagyunk, nem az Egyesült Államoké. A kamatokat az árstabilitás biztosítása érdekében határozzuk meg, középtávon 2 százalékos inflációs célt követve. A máshol történtek csak akkor érdekesek számunkra, ha hatással vannak az eurózóna inflációjára" – mondta.

A tisztségviselő elmondta, hogy az eurózóna gazdasága eddig ellenállónak bizonyult, és a várakozásokat meghaladó adatokra számít. A legutóbbi, felfelé irányuló növekedési korrekció elsősorban a beruházásoknak köszönhető. Ezek nemcsak a keresletet élénkítik, hanem a termelési kapacitást is bővítik, így az árstabilitás veszélyeztetése nélkül támogatják a gyorsabb növekedést.

Cipollone ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a geopolitikai bizonytalanság erősödik, és ez fékezheti a fellendülést.

Ha a bizonytalanság tartósan fennmarad, az alááshatja a beruházási kedvet. Ez pedig kihat a növekedésre, és végső soron az inflációra is

– tette hozzá.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

