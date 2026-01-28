Hatalmas bankrablás történt Németországban, elindultak a perek

  • Megjelenítés
Megkezdődtek az első perek a decemberi gelsenkircheni bankrablás károsultjai részéről, akik a takarékpénztárat teszik felelőssé a szerintük elégtelen biztonsági intézkedések miatt - írja a Reuters.

Szerdán benyújtották az első kereseteket azok, akiket érintett a decemberben elkövetett, nagy visszhangot kiváltó németországi bankrablás. A betörők a csendes karácsonyi időszakot kihasználva fúrták át magukat a páncélterembe, és több millió eurónyi értékkel távoztak.

Daniel Kuhlmann ügyvéd közölte, hogy eddig három pert indítottak az esseni bíróságon. A felperesek a hitelintézetet teszik felelőssé, arra hivatkozva, hogy

az intézmény hanyagul járt el a biztonsági intézkedések kialakításakor.

Az álarcos elkövetők múlt hónapban egy parkolóházon keresztül jutottak be a nyugat-németországi Gelsenkirchen egyik takarékpénztári fiókjába. Onnan áttörték magukat a páncélterembe, ahol több ezer bérszéfet tároltak. A rablás komoly visszhangot keltett Németországban, és a nemzetközi sajtó is részletesen beszámolt róla.

A Sparkasse Gelsenkirchen eddig nem reagált az újabb megkeresésekre. Korábbi közlésük szerint azonban ők is a bűncselekmény áldozatainak tartják magukat, és azt állítják, hogy helyiségeiket a legkorszerűbb technológiával védték.

Az egyik szerdán benyújtott kereset egy nyugdíjast képvisel, aki mintegy 400 ezer euró készpénzt tartott a széfben egy lakáseladásból származó bevételéből. Egy másik felperes, egy közepes méretű vállalat vezetője, körülbelül 120 ezer euró értékben helyezett el készpénzt, ékszereket és egy Rolex órát a páncélteremben. A harmadik károsult nagyjából 50 ezer eurónyi aranyat tartott a széfben.

A bank tájékoztatása szerint a bérelt széfek tartalma általában széfkéntként legfeljebb 10 300 euró összegig volt biztosítva.

Mark Branson, a német bankfelügyelet elnöke szerdán azt mondta, az eset ráirányította a figyelmet arra is, milyen korlátai vannak a banki széfek tartalmára vonatkozó biztosítási fedezetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

